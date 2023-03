Jeremy Renner muestra los avances de su recuperación tras el grave accidente en la nieve

Jeremy Renner, reconocido por su papel como ‘Ojo de Halcón’ para Marvel, compartió en sus redes sociales videos de su rehabilitación tras el grave accidente que sufrió cuando una barredora de nieve impactó contra él.

El actor de 52 años mostró que continúa recuperándose favorablemente luego de haber pasado varias semanas internado a principios del 2023. En el video, Jeremy se muestra caminando lentamente en una cinta para hacer ejercicio especializada para rehabilitación.

“Ahora tengo que encontrar otras cosas en las que ocupar mi tiempo, para que mi cuerpo pueda recuperarse”, escribió el actor en su cuenta de Twitter junto al video. Además, acompañó el texto con hashtags de motivación como #recuperación y #mindful.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY