Jorge Lanata internado: el conmovedor posteo de una de sus hijas

Jorge Lanata se encuentra internado en el Hospital Italiano desde el pasado 14 de junio y fueron pocos los partes médicos que brindó la institución, aunque trascendieron sus mejorías y sus recaídas. Quien compartió un emotivo posteo fue Bábara Lanata, la hija del conductor que durante una visita tomó una fotografía de su mano en la camilla del hospital.

El conmovedor mensaje que acompaña el posteo

“Hace unos años, cuando vivía en Nueva York y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento”, escribió junto a la foto.

“Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones, yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible. Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy, en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado, se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga«, explicó la hija del conductor.

«P.D.: obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí”, cerró la hija de Jorge Lanata.

¿Quién es la persona que sostiene la mano de Jorge Lanata?

Quien le está tomando la mano a Lanata en la imagen no es su hija, es Margarita Perata, productora del periodista de hace muchos años.

Días atrás, Bárbara Lanata y su hermana Lola habían enviado un comunicado para hablar de la salud de su padre: “No solemos hacer esto porque no nos gusta hablar de nuestra vida privada, pero debido a la cantidad de versiones que circulan queremos aclarar: papá no está intubado, está estable, despierto y sin riesgo de vida. Nos reconoce y contesta como puede”.