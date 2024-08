El día que Yanina Latorre habló de la invitación de Alberto Fernández: «Pedí vino»

Yanina Latorre destrozó a Tamara Pettinato, luego de la difusión del video con Alberto Fernández en la Casa Rosada. En ese contexto, los usuarios de las redes sociales no tardaron en viralizar una nota en la que la panelista de LAM contaba que había tenido un encuentro con el expresidente.

El día que Yanina Latorre habló de su visita a Alberto Fernández

“Yo no fui a la casa”, había dicho Yanina en una nota con Ángel de Brito en LAM, por aquel entonces en El Trece. “Fui a un tecito que me invitó Alberto, a un evento. Pero soy tan grosa que no por eso lo defiendo”, había agregado la mediática del evento al cual concurrió en 2020.

En aquella nota, el periodista de espectáculos le había recordado a Latorre que, incluso, se había sacado una foto abrazada a Fernández . “Fui por invitación de Nara Ferragut. Lo conozco a Alberto de cuando trabajaba con Jorge Lanata en la radio. Nunca había ido a la Casa Rosada, y eso que conozco a Mauricio Macri desde hace años, pero él nunca me invitó”, había detallado la pareja de Diego LaTorre.

“Pasé un gran día”, había resumido Yanina de aquel encuentro con el expresidente ahora denunciado por violencia de género por su expareja Fabiola Yañez.

“Estuvimos hasta las 6 o 7 de la tarde y yo pedí verlo (a Alberto Fernández). Fueron 15 minutos, porque el tipo estaba de reunión en reunión. Almorzamos, tomamos el té, nos dieron masitas, pescado, puré y agua. Yo pedí vino”, había contado.

Fabiola Yañez habló tras la denuncia contra Alberto Fernández

Tras denunciar a Alberto Fernández por violencia física y «terrorismo psicológico», la exprimera dama Fabiola Yañez rompió el silencio en una entrevista y además de asegurar que los videos junto a Tamara Pettinato en Casa Rosada «son poca cosa» en comparación con otros episodios, señaló que el exmandatario la «amenazó» durante «dos meses» con quitarse la vida.

«Esta persona estuvo durante dos meses, están todos los chats y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro se iba a suicidar. Eso no se hace«, afirmó durante un reportaje con Infobae.