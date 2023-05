Juan Ferrara deja Cocineros Argentinos después de 15 años: “Estas decisiones me son ajenas”

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, Juan Ferrara anunció que ya no continuará en Cocineros Argentinos, el programa de TV Pública del que formó parte por más de 15 años. Conmovido por la decisión, el cocinero no dudo en mostrar su emoción, aunque no precisó los motivos que llevaron a su alejamiento del ciclo.

“La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Tardé en expresarlas porque me di el espacio que necesitaba para hacerlo», comenzó el posteo.

Junto a varias imágenes con sus ahora excompañeros de equipo, el chef agradeció el cariño recibido a sus seguidores durante todo este tiempo y reiteró su salida del exitoso programa.

“Todos estos mensajes son el fruto de mis casi 15 años de trabajo. Me siento orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido pasión y alegría. Feliz también porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros/as, productores de alimentos y trabajadores de la tierra. Difundimos valores que jamás dejaré de transmitir porque para mí son fundamentales para hacer una televisión de calidad”, reflexionó Ferrara en su Instagram.

¿Por qué se fue Juan Ferrara de Cocineros Argentinos?

Más adelante, y sembrando algunas dudas sobre las causas de su partida, el chef reconoció que tenía «muchas ganas de celebrar» los 15 años en el programa, pero aclaró que «por decisiones que me son ajenas«, finalmente no lo pudo realizar.

Sin embargo, manifestó a sus seguidores que «esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir».

Ya sobre el cierre de su descargo, aseguró que la televisión «que me representa es la que se hace trabajando siempre en equipo«, en la que también se generan «ideas colectivas» y se pregona «el respeto por el otro».

«Una vez más, gracias eternas por todo el cariño y el amor que me brindan desde cada rincón del país. Los guardo en mi corazón. Hasta siempre Cocineros Argentinos«, finalizó el chef, que de esta manera dio cierre a un ciclo de 15 años.