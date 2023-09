Juliana Díaz lloró al hablar de Maxi Guidici en el Bailando 2023: «Quiero que vuelva a sonreír»

Juliana Díaz lloró en el Bailando 2023, al hablar de la internación de Maxi Guidici. “Fueron días muy complicados”, dijo la expareja del joven que actualmente participa del certamen de Marcelo Tinelli.

Quebrada en llanto, explicó lo que sentía con lo que había ocurrido con su exnovio, internado luego de un intento de suicidio: “Vivir de nuevo esto de que a alguien tan cercano le pueda pasar algo, a mí me destrozó, fue una noche terrible, al otro día también fue una historia de terror”, dijo y recordó así también la muerte de su hermano.

“Algunas personas se piensan que todo esto es un circo, pero somos seres humanos y la verdad que si no hubiera estado yo, su amigo, su familia hubiera podido pasar cualquier cosa. No me importa si Maxi me odia, yo lo único que quiero es que él vuelva a sonreír, y que esté con vida, y que esté bien, se lo deseo de corazón”, añadió Juliana conmovida.

“No importa lo que pase, quiero que él nuevamente tenga ganas de vivir y que no sea como el otro día que me dijo: ´No me salió esta vez pero ya me va a salir’ porque eso me parte del corazón”, confesó.

“Yo desde mi lugar como amiga y compañera lo voy a seguir acompañando. La depresión es algo que no se puede controlar y de la noche a la mañana pueden pasar estas cosas terribles. Maxi necesita ayuda para poder volver a brillar. Ojalá que todos podamos volver a estar un poco más alegres”, concluyó la joven antes de bailar.

Bailando 2023: Marcelo Tinelli habló de la salud mental

Marcelo Tinelli abrió el Bailando 2023 con una profunda reflexión sobre la salud mental, luego del intento de suicidio de Maxi Guidici y el ataque de pánico que sufrió Tomás Holder.

«Hay que hablar de salud mental. Lo digo porque lo viví en mi casa. En ese momento para mí tener a una mamá con un problema de salud mental se asociaba con que tenía que ir al loquero», recordó Marcelo.

“Hablar de salud mental en la televisión me parece que está muy bueno y lo vamos a hacer. Todos podemos estar mal”, reflexionó.

Asistencia gratuita a personas en crisis: 135 desde Buenos Aires /// 011-5275-1135 ó 0800-345-1435 desde todo el país.