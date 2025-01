Karla Sofía Gascón y sus polémicos comentarios que podrían costarle el Oscar: habló sobre Argentina y Maradona

La actriz española nominada al Oscar, Karla Sofía Gascón, quedó en el centro de la polémica luego de que la revista Variety publicara múltiples tuits viejos de la artista. En las publicaciones, la interprete de «Emilia Pérez» hizo comentarios sumamente racistas contra múltiples razas, insinuó ser antivacunas, criticó la diversidad en los Oscars y hasta apuntó contra Maradona. Cómo se disculpó la española.

Los tuits de Karla Sofía Gascón que podrían costarla la estatuilla dorada

Karla Sofía Gascón está envuelta en la polémica más grande de los Oscars de los años recientes. Todo comenzó cuando la actriz española que le da vida a Emilia Pérez, hizo un desafortunado comentario sobre «Sigo estando aquí», la única película latinoamericana nominada a los premios de la Academia este año.

De hecho, la interprete fue tan lejos como asegurar que el equipo de la película y de Fernanda Torres, nominada en la misma categoría que ella, está orquestando una campaña de odio para hacer que no gane el Oscar.

“Si gana ella, estupendo, si ganó yo, estupendo. Lo que no me gusta que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás”, expresó.

Estos dichos podría estar incumpliendo las normas de la academia, que prohíben la difamación hacia otros nominados. Sin embargo, esto fue la punta del iceberg, porque el verdadero drama surgió cuando la revista Variety publicó una gran cantidad de tuits viejos de la actriz donde insulta a múltiples comunidades marginadas.

La actriz publicó entre 2019 y 2021 una gran cantidad de tuits donde apunta contra los musulmanes y el islam, incluso comparándolos con Hitler. “Hitler creía que su pueblo era divino y pertenecía a una raza superior. Todos acabaron con él, ahora, la esvástica ni siquiera puede reproducirse. La iglesia, el islam, etc, etc, han causado millones de muertes más a lo largo de la historia de la humanidad y ahí siguen. Da que pensar”, tuiteó Gascón.

“Perdón, ¿es mi impresión o cada vez hay más musulmanes en España? Cada que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe… y un cordero”, fue otra de las publicaciones de la cantante.

Además, durante la pandemia Karla insinuó que la vacuna china contra el COVID-19 tenía microchips e hizo chistes racistas al respecto. Ese mismo año, comentó sobre el caso de George Floyd, dando a entender que no estaba ni de un lado ni del otro.

Sorpresivamente, hasta la ligó Maradona. Karla Sofía opinó sobre los problemas de salud que sufrió el futbolista meses antes de su fallecimiento.

Argentina debería regresar esa copa a la FIFA y no ensalzar a un tramposo drogado. Vergüenza es poco la que dan todos.

Sigo diciendo, si ese es el ejemplo que tienen para sus hijos les auguro un mal futuro. https://t.co/qGhCStIMa4 — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) November 4, 2020

«Que se recupere, pero este personaje no es ni puede ser ejemplo de nada ni para nadie, NADA, ni siquiera sus goles tan alabados, trampas y otras cosas peores. Deberían tener en Argentina más respeto por sus menores. Es mi opinión, hay deportistas que sí son ejemplares, éste NO», tuiteó.

Que se recupere, pero este personaje no es ni puede ser ejemplo de nada ni para nadie, NADA, ni siquiera sus goles tan alabados, trampas y otras cosas peores. Deberían tener en Argentina más respeto por sus menores. Es mi opinión, hay deportistas que sí son ejemplares, éste NO. https://t.co/2xJShTRk78 — Karla Sofía Gascón (@karsiagascon) November 3, 2020

Luego, el día de la muerte del 10, la actriz opinó: «Argentina decreta tres días de duelo nacional – Que descanse en paz; para mí ejemplo de nada, ídolo de barro; muy mal ha de estar el mundo para que a este señor le llamasen Dios. Tuvo suerte de que no existieran los controles antidopaje en su época«.

Ante el inminente e imparable escándalo, la española le envió un comunicado a la revista Variety, para disculparse por sus publicaciones.

“Quiero reconocer la conversación en torno a mis publicaciones pasadas en redes sociales que han causado dolor. Como alguien que pertenece a una comunidad marginada, conozco muy bien este sufrimiento y lo siento profundamente por aquellos a quienes les he causado dolor. Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”, dijo Gascón.