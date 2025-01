Marcelo Tinelli estaría saliendo con la modelo Chloe Bello: ¿Qué dijo ella?

Marcelo Tinelli habría terminado definitivamente su relación con Milett Figueroa, y los rumores indican que ahora estaría iniciando un vínculo con la modelo Chloe Bello, quien fue conocida como la última novia de Gustavo Cerati. La noticia fue dada a conocer por el programa Puro Show, en esa emisión dijeron que «estarían en plena etapa de conocerse»

Chloe Bello rompió el silencio y habló de Marcelo Tinelli

La modelo fue abordada por un notero de eltrece, y si bién se la notó incómoda, no tuvo ningún reparo en frenar para responder y esto fue lo que dijo: ”El otro día vi cámaras y me asusté. Pensé que había matado a alguien o que le había pasado algo a mi mamá, fue horrible.”

“Nos llegó una información que tuviste algunos encuentros con Marcelo en Punta del Este…”, le consultó el cronista y ella contestó: “No, prefiero hablar de otro tema, de mi vida privada no. No soy de este mundo. Me pone muy nerviosa”.

El movilero le consultó por Tinelli y ella salió del paso con una ironía: ”¿Vos viste cómo se llama la calle donde estoy? Marcelo T. de Alvear. Él anda por allá, yo estoy por acá, laburando.”

Sin negar ni confirmar el romance, Chloe aclaró: ”Yo sé que soy modelo y que he tenido trabajos de actriz, pero soy muy perfil bajo. Él es el conocido, hablen con él.”

«Me gusta porque no negás la relación«, insistió el notero. «No me gusta hablar de mi vida privada. Por más que soy modelo o digan ‘salió con tal’, soy re perfil bajo. Ya se verá lo de Marcelo. Hablen con él porque es él el conocido, no yo«, expresó ella.

Queriendo sacarle algún dato más, el periodista repreguntó: «Tiempo al tiempo, ¿no Chloé?» «Más vale», se limitó a responder la modelo.

Marcelo y Milett una relación que llegó a su fin

Esta noticia sobre la incipiente relación que tendrían Marcelo y Chloé surge después de semanas de especulaciones sobre la separación de Tinelli y Milett Figueroa.

Si bien Marcelo no hizo ningún tipo de declaraciones, cuándo se le preguntó a Bello sobre Milett, respondió de manera indirecta, comparando la situación con un mediático escándalo: ”Es como el quilombo de Wanda e Icardi: sabés quiénes son por más que no veas la tele. Pero basta, chicos, hay cosas más importantes en el mundo.”

Apostillas del «Mundo Tinelli»

El «mundo Tinelli» de este 2025 nada tiene que ver con el que presentaron hace unos días en el reallity «Los Tinellis» ya que, desde que se grabó, varias cosas cambiaron entre los protagonistas.

Uno de los cambios, fue que Marcelo Tinelli, el protagonista central del reallity, se separó Milett Figueroa, quién al momento de grabar los episodios era su novia y ahora se supo que la relación llegó a su fin y que además Marcelo estaría comenzando una relación con la modelo Chloé Bello.

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin también habrían terminado su relación a menos de un año de contraer matrimonio, así lo anunció Ángel de Brito en LAM. La pareja había hecho pública su relación en noviembre del 2020 y, tras acusaciones de infidelidad y varias idas y vueltas, se casaron el 24 de febrero del 2024 y mostraron los preparativos y detalles de la boda en distintos episodios del reallity.

Juana Tinelli tampoco hoy, está de novia con la misma persona que presentó en el programa ya que hace unas semanas se conoció que estaría de novia con un joven polista de 22 años.