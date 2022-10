L-Gante dijo cuál es su relación con Wanda Nara, tras la separación con Icardi, ¿pareja o amigos?

Wanda Nara confirmó hace pocos días que se separó del exfutbolista Mauro Icardi. En paralelo, se la vio en varias oportunidades junto a L-Gante, incluso ambos protagonizaron un videoclip, lo que alimentó aún más las sospechas de un romance. Este martes el representante de la cumbia 420 respondió cuál es su relación con la empresaria.

En un móvil con Intrusos, Elián Valenzuela -así es su verdadero nombre- dio detalles del vínculo que mantienen. «Wanda me aconsejó para bien. La extraño como a cualquier persona con la que pasas tiempo y se ha ido lejos«, reveló. Y destacó: «Ella se fue y cada uno tiene su vida. Somos buenos amigos, de esos que se llevan muy bien».

Además, se refirió a Mauro Icardi, quien se mostró muy molesto por su acercamiento a Wanda. «Con Icardi no nos comunicamos. Me había aparecido un mensaje suyo en las redes, pero después no estaba», señaló y planteó que quizás el jugador del Galatasaray de Turquía se arrepintió de lo que le había escrito y lo borró.

Días atrás, L-Gante presentó el videoclip de El último romántico, en el que lo acompaña la rubia y alimentaron los rumores que los vinculan sentimentalmente. «¿Romance o no romance?», les preguntó la periodista Andrea Bisso. «No llegamos a ser romance, pero tenemos muy buena onda«, respondió Elián.

Por su parte, Wanda siguió jugando al misterio y desmintió haberse besado con el cantante en un boliche de zona sur. «Estaba hablando cerquita. Si nos hubiéramos besado en un boliche, todas las cámaras que nos siguen lo hubieran visto«, señaló e insistió en que está «sola», ya separada de Icardi.

Wanda Nara tras su estadía en Buenos Aires, volvió a Estambul para reencontrarse con sus hijos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

A pesar de la distancia, sigue en contacto con el cantante del género cumbia 420. «Desde que se fue, hacemos videollamadas de vez en cuando», reveló el joven de 22 años.

