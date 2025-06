La «abuela cholula» de Regina que fue finalista en el programa de Guido Kaczka: «Hermosa experiencia»

María Lucrecia es de Villa Regina. Participó días atrás de Los 8 Escalones, el programa que Guido Kaczka tiene en El Trece. Allí logró llegar a la final y, pese a haber fallado en esa instancia, dialogó con RÍO NEGRO y destacó lo vivido en el estudio de televisión. «Le digo a la gente que se anime porque es una hermosa experiencia«, comentó.

La «abuela cholula» de Regina fue finalista en el programa de Guido Kaczka

«Tenía ganas de ir, de participar. Siempre miro esos programas de preguntas y respuestas. Busco información en Facebook, Google, incluso en los diccionarios, así me saco las dudas porque me gusta estar informada, por eso quería participar», contó María Lucrecia, de 78 años de edad, que la semana pasada llegó a la final de Los 8 Escalones, el programa de Guido Kaczka en El Trece.

En la charla, comentó que quería ir al programa televisivo para desafiar su sabiduría: «Mis nietos en Buenos Aires me anotaron. Es difícil estar al aire, de hecho ni me acordé de mencionar que era de Regina».

La mujer contó que es jubilada, tiene dos hijos y 5 nietos. «Antes de jubilarme tuve muchos trabajos, tuve un locutorio, trabaje en una empresa que daba préstamos, soy modista y trabajo desde joven en la costura. Hago arte francés y también comidas ricas a mis nietos», enumeró entre risas.

María Lucrecia de Regina en Los 8 Escalones.

De la experiencia, lo que más destaca es la actitud del conductor de El Trece. «Guido es un amor. Muy gauchito para tratarte. Una onda terrible… hasta bailamos», recordó María Lucrecia, que el viernes pasado participó de la final de Los 8 Escalones.

«En la final me puse nerviosa, me nublé. Sabía la respuesta, pero se me fue. Estoy conforme con eso. Con haber participado», resumió la mujer reginense, que instó a que más personas de la zona se animen a participar de estos tipos de programas: «Le digo a la gente que se anime porque es una hermosa experiencia».

María Lucrecia en Los 8 Escalones.

«Me decían abuela cholula… yo por mis nietos… quería darle una satisfacción a ellos. Mis hijos y nietos recontentos», cerró la mujer, orgullosa de su desempeño y de la familia que la acompañó en todo momento.