La Casa Real podría iniciar acciones legales contra los medios que difundieron el rumor sobre Felipe VI y Awada

La Casa Real española se sintió “muy impactada” por el rumor difundido en Argentina sobre un supuesto romance que involucra al rey Felipe VI y Juliana Awada.

Eduardo Meglioli, especialista en monarquías parlamentarias europeas y ex acreditado en la Casa Real española, manifestó que no existe en España “ningún indicio que indique que es verdad lo que se está manifestando”.

Además sostuvo que “La Casa Real Española se ha sentido muy impactada por esta información, que por ahora no ha hecho ninguna desmentida en absoluto, pero puede iniciar alguna acción judicial contra el medio que ha difundido esta información”.

El especialista explicó que la sensibilidad del tema radica en la investidura institucional: “Son casos muy especiales cuando se habla de los romances de un príncipe heredero, de una reina, de un rey”.

Asimismo, añadió que la noticia fue presentada “tan directa” que parecía “que ya estuviera en camino” un vínculo, cuando en realidad “lo único que se ha conseguido demostrar son las fotos” de visitas oficiales.

Meglioli detalló que esas imágenes corresponden a los encuentros realizados durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando él y su esposa fueron recibidos oficialmente por el rey Felipe VI y la reina Letizia Ortiz.

El especialista fue enfático al remarcar que en España no hubo antecedentes de esta versión: “No hay por parte de la prensa española ningún indicio que indique que es verdad lo que se está manifestando en la Argentina”.

El rumor se difundió en el programa Intrusos, pero Meglioli subrayó que “lo curioso es que haya surgido fuera de España, que en España no haya habido ningún tipo de rumor sobre ese tema”.

Por otro lado, señaló que en medios españoles se detectaron errores conceptuales ya que hablaban de Felipe I en lugar de Felipe VI.

También indicó que la cadena COPE, vinculada a la Iglesia española, fue una de las emisoras que reconoció esas imprecisiones: “Los periodistas hoy están revolucionados en España, más allá de que no es ningún dato concreto”, agregó, aunque insistió en que “no ha trascendido nada y mucho menos en España”.

La relación entre Felipe y Letizia

Meglioli reconoció que “es público en España que la relación de la pareja real no es buena”, y mencionó también las históricas tensiones con los entonces reyes Juan Carlos I y Reina Sofía.

Sin embargo, recordó que el matrimonio entre Felipe y Letizia se concretó por decisión personal del entonces príncipe. “Los padres le pidieron que dejara a esta chica pero él les contestó que o se casaba con Letizia o renunciaba al trono. Entonces todo terminó allí”.

Sobre la reina, describió: “Es una mujer muy inteligente, muy capaz, pero tiene un carácter muy fuerte”, y añadió que “la vida que llevan es muy difícil”, en referencia a las exigencias del entorno real.

Supuestos mensajes y contactos privados

Al ser consultado sobre versiones que hablaban de mensajes de WhatsApp o saludos navideños, el exacreditado manifestó: “Nadie puede saber cuáles son las comunicaciones y tal, salvo que trascienda”.

Aunque, admitió que “puede haber quedado una cierta amistad en aquel encuentro oficial”, pero aclaró que no existe confirmación alguna.

También remarcó que no hay antecedentes de visitas privadas posteriores: “No hay ningún antecedente que haya sucedido y es difícil”.

Posible separación y situación institucional

El entrevistado sostuvo que “hay certeza en que podría llegar a existir una separación, porque así vienen las cosas”, aunque aclaró que lo que mantiene cohesionada a la familia son “sus hijas y el protocolo real que obliga a encontrarse en distintos actos juntos”.

En ese marco, destacó el rol de la princesa Leonor de Borbón, heredera al trono, y de Sofía: “Es impresionante cómo una mujer está pasando por las tres fuerzas armadas”, señaló sobre Leonor, y destacó que su formación incluye Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en línea con el rol de comandante en jefe que ejerce el monarca.

“Ya cumplió 18 años, incluso 20, de manera que no habría problema si hubiera que reformar una ley”, explicó.

Asimismo, recordó que la Constitución española de 1978 define a España como monarquía parlamentaria y que cualquier abolición requeriría un complejo proceso legislativo.

En otro lugar, la histórica Ley Sálica impulsada en tiempos de Carlos III, que privilegiaba la sucesión masculina, y explicó que hoy esa norma debería reformarse formalmente, aunque en la práctica Leonor es la heredera.

Vínculo con Argentina y posición política del rey

Sobre la relación entre Felipe VI y el presidente Javier Milei, Meglioli señaló que los encuentros recientes fueron “protocolar absoluto”, ya que el rey “no puede manifestarse, no vota y tiene que estar con todos”, por lo que nunca se conocerá su inclinación ideológica.

Finalmente, no existiría ningun vinculo entre ambos, aunque la Casa Real analiza el impacto institucional de un rumor que nació fuera de sus fronteras y que, según el especialista, podría derivar en acciones judiciales si consideran que la información difundida es falsa

Agencia Noticias Argentinas,