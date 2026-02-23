Vinculan a Juliana Awada con el Rey Felipe VI, tras su separación de Mauricio Macri

El tablero de la alta sociedad internacional acaba de sufrir un impacto inesperado. Apenas semanas después de que se confirmara la separación de Juliana Awada (51) y Mauricio Macri, tras 15 años de matrimonio, una versión explosiva comenzó a circular en los principales programas de espectáculos: la empresaria argentina estaría iniciando un romance con el Rey Felipe VI de España (58).

Aunque desde el Palacio de la Zarzuela reina el silencio absoluto, en el ámbito del llamado «círculo rojo» aseguran que el vínculo no es nuevo y que Juliana Awada podría ser la figura clave en la comentada distancia que el monarca mantiene con la Reina Letizia.

Vinculan a Juliana Awada con el Rey Felipe VI: el «Círculo Rojo» y la versión que llegó a la TV

La noticia estalló en la tarde de este lunes en el programa Intrusos (América TV), donde el periodista Rodrigo Lussich lanzó la primicia. Según la información manejada por fuentes diplomáticas y empresariales, Awada estaría «muy cerca» de un español de altísimo rango.

«Estamos hablando de rumores que circulan en lo más alto de la política y la economía internacional«, señalaron, deslizando que la crisis entre Felipe y Letizia Ortiz habría llegado a un punto de no retorno, esperando únicamente un marco institucional adecuado para oficializar una separación.

Cabe recordar que la relación entre Awada y la Corona española siempre fue de mutua admiración estética y protocolar. Las imágenes de la visita de Estado de los Reyes a la Argentina en 2019, donde Juliana y Letizia protagonizaron un «duelo de estilos» histórico, hoy son releídas por los analistas de la prensa rosa bajo una nueva óptica.

Juliana Awada: de la Patagonia al centro de la escena europea

Tras anunciar su divorcio de Macri en enero 2026, Awada se refugió en el sur argentino, manteniendo un perfil extremadamente bajo y enfocada en su vida saludable y sus proyectos de diseño. Sin embargo, las versiones de un «nuevo amor» lejos de Argentina no tardaron en aparecer. Si bien inicialmente se habló de un empresario del sector financiero, la vinculación con Felipe VI eleva la apuesta a un nivel de escándalo global.

De confirmarse esta relación, el impacto para la monarquía española sería total. Felipe VI, caracterizado por su perfil moderado y su esfuerzo por limpiar la imagen de la Corona tras los escándalos de su padre, el Rey Juan Carlos, se encontraría por primera vez en el centro de un romance transatlántico que recuerda, inevitablemente, al camino que recorrió Máxima Zorreguieta en los Países Bajos.

Letizia y Felipe: una separación que «ya sería un hecho»

En España, los rumores sobre la ruptura del matrimonio real son moneda corriente desde hace meses. Se especula que los Reyes habrían acordado mantener las formas hasta que la Princesa Leonor alcance una etapa de mayor madurez institucional. En este contexto, la aparición de Juliana Awada en el radar del monarca no hace más que acelerar las versiones de un divorcio inminente.

Por el momento, ni Awada ni la Casa Real han emitido comunicados. No obstante, el mundo entero mira hacia Madrid y Buenos Aires buscando la primera foto que confirme si, efectivamente, Argentina está ante la posibilidad de tener una segunda reina en el viejo continente.