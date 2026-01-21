Tras la separación, Juliana Awada se refugia en la Patagonia y prioriza la calma

Tras más de quince años de matrimonio, Juliana Awada y Mauricio Macri confirmaron su separación a principios de enero de 2026, una decisión que ambos comunicaron con un mensaje de respeto y calma.

Desde entonces, la empresaria y ex primera dama de Argentina decidió replantear su vida personal y profesional en la Patagonia, donde optó por un entorno de mayor privacidad y contacto con la naturaleza para transitar este momento de transición.

Juliana Awada apuesta por la Patagonia para reconstruir su vida lejos de la exposición

Radicada en un paisaje dominado por lagos cristalinos, bosques y montañas, Awada ha compartido en sus redes sociales imágenes que muestran actividades al aire libre, silencios contemplativos y encuentros íntimos con amigas y familiares, muy lejos del ritmo mediático de Buenos Aires.

En una de sus pocas declaraciones públicas tras el anuncio, la empresaria destacó que “hay procesos íntimos que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, subrayando así su intención de priorizar el bienestar personal y familiar durante esta etapa.

El entorno natural de la Patagonia, con su tranquilidad y belleza prístina, se convirtió en un refugio para Awada, quien construyó allí una rutina que incluye paseos por senderos, navegación en lagos y momentos de contemplación. Estas actividades reflejan su deseo de reconectar con lo esencial y encontrar serenidad en un contexto que contrasta con su vida anterior en la escena pública.

La decisión de establecerse en el sur argentino no sólo responde a una búsqueda de privacidad, sino también a una apuesta por una cotidianeidad más simple y significativa, en la que las experiencias con la naturaleza y la cercanía afectiva ocupan un lugar central.

En este nuevo capítulo, Juliana Awada parece enfocarse en proteger su mundo íntimo, explorar sus pasiones personales y construir una vida con sentido lejos de los flashes, marcando así un comienzo distinto tras el cierre de una etapa significativa.

