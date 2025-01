La China Suárez fue a tatuarse y la acompañó Mauro Icardi: qué diseño eligió

Durante la noche de jueves estalló el escándalo en la farándula argentina. Una vez más, los protagonistas son Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. El futbolista posteó fotos de su nueva pareja abraza a Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con la conductora de Bake Off, junto con un polémico comunicado. En medio de la locura, la actriz y el futbolista fueron a tatuarse.

El escándalo entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara no para. Tras el comunicado y las imagenes publicadas por el futbolista y la información revelada por diversos periodistas, la nueva parejita fue a tatuarse.

«la China y Mauro fueron a tatuarse juntos ¿Pueden ser tan de manual? Él esta enojado y despechado por Wanda, pero la China ¿No piensa? Como le gusta la guita», escribió Yanina Latorre. La información terminó por ser confirmada por la actriz, quien subió una imagen donde se ven varios elementos para realizar tatuajes.

Horas más tardes, la interprete subió una imagen de su mano donde se ven sus nuevos tattos: Rufina, Amancio y Magnolia, los nombres de sus tres hijos. Por su parte, Icardi no subió ninguna imagen al respecto, por lo que se desconoce por el momento si él también aprovechó la ocasión para elegir un diseño o si solo fue a acompañar a su pareja.

“Las niñitas tuvieron que declarar. Las declaraciones son tremendas, angustiantes, me hicieron llorar. Las iría a buscar (…) No sabían que la China era la China. La llamaban Euge, la amiga de papá, que tiene dos hijos, Amancio y Magnolia. Que no durmieron todos los días en la casa nueva”, explicó Latorre.

Según dijo Yanina, las niñas se angustiaron mucho al darse cuenta de que Euge era la China porque “las chicas presenciaron muchas peleas de los padres” por ella, donde “sufrieron mucho”.

La panelista contó que durante la estadía de las niñas en la nueva casa de Mauro, vieron a la China “tomar champagne con el padre, y otras noches la vieron desnuda”, y que, cuando comían en la mesa, «Euge le preguntaba a Magnolia si quería un hermanito”.

Según la información de Yanina, la China le preguntaba constantemente por Wanda, sus actividades y su círculo íntimo: “Euge le criticaba a la madre cuando el padre no estaba y les decía las cosas que no le tenían que contar a la madre”.