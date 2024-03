La conmovedora carta de Maru Botana para recordar a su hijo Facu, en el día de su cumpleaños

Maru Botana vivió una tragedia personal que le llevó mucho tiempo de recuperación: el fallecimiento de su hijo Facundo, como consecuencia de una muerte súbita cuando era todavía bebé. El nene había nacido el 5 de marzo de 2008, por eso este martes ella le dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales, para saludarlo y recordarlo.

«Hoy cumplirías 16 años y estarías acá pensando en cómo festejar. Que loco cuando me pongo a pensar que muchas cosas hubieran sido distintas. Como me enseñaste a vivir el momento y a disfrutar las cosas de la vida, hasta la mas pequeña, hasta la que quizas. me cuesta mas» publicó Maru Botana en su Instagram, junto a una foto del bebé.

La pastelera, además, invitó a participar a sus allegados de una misa virtual en recuerdo a Facu, como se realiza todos los años. Así lo compartió en sus redes sociales, para «conmemorar a todos aquellos que ya no están entre nosotros, pero sí en nuestros corazones».

En la carta a Facu, Maru Botana resaltó que «muchas mujeres comparten el mismo dolor sin importar el como ni la edad. Mujeres que al igual que yo hoy sienten que les cortaron un brazo. Y hay que seguir, es durísimo el camino y hasta a veces muy oscuro porque la muerte de un hijo no tiene explicación«.

«Los hijos son todo, son tuyos, son tu amor y das todo por ellos. No es fácil ser mamá pero que la vida te los saque de repente es un dolor tan grande e inimaginable que es imposible de superar. Por eso tambien es difícil entender y quizás en muchas ocasiones nos sentimos responsables de esa pérdida» agregó la pastelera, a modo de conclusión sobre su dolor.

Qué le pasó a Facu, el hijo de Maru Botana

Maru Botana está casada con Bernardo Solá desde hace muchos años y con él comparten una gran familia, que se completa con Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio e Inés. A ellos, también se suma Facundo, el sexto hijo de la repostera que murió cuando tenía solo seis meses.

Pocos meses después de su nacimiento, la familia de Maru Botana decidió viajar unos días a la cordillera y el bebé quedó al cuidado de su abuela materna. Fue entonces cuando ocurrió la tragedia: Facu falleció mientras dormía como consecuencia de una muerte súbita y nada pudo hacerse para reanimarlo.