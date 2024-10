La dolorosa carta de la novia de Liam Payne: «Te amé incondicional y completamente»

La actriz Katee Cassidy le dedicó una carta a Liam Payne, que murió el pasado miércoles tras caer de un tercer piso en un hotel de Palermo: la joven expresó que se siente “totalmente perdida”. Cassidy agradeció a sus allegados por las “palabras y el amor” que le enviaron, luego de la muerte del ex One Direction.

La dolorosa carta de la novia de Liam Payne

“Me he sentido completamente perdida. Nada de lo ocurrido en los últimos días me ha parecido real”, aseguró la Katee Cassiy, novia de Liam Payne, el exOne Direction que murió días atrás en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, la joven se refirió a Payne y le habló directamente: “Te pido y rezo para que me des la gracia y el espacio para navegar esto en privado”.

“Liam, mi ángel. Eres todo para mí. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam”, concluyó.

El padre de Liam Payne está en Argentina

Tras el fallecimiento del cantante Liam Payne, exmiembro de la banda de One Direction, sus padres, Karen y Geoff, y sus hermanas mayores, Nicola y Ruth, explicaron que están “devastados”.

Fue el patriarca de la familia el que viajó a Buenos Aires para buscar personalmente el cuerpo del cantante e interiorizarse sobre sus últimos días de vida y el fatídico desenlace.

«Acaba de llegar a la Argentina el padre de Liam Payne. Geoff Payne es un hombre muy joven y vino al país justamente para acelerar los trámites de repatriación del cuerpo de su hijo», detalló la periodista Mercedes Ninci.

Con información de NA