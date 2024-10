«Perdí a un hermano», los emotivos posteos de Harry Styles, Zayn Malik y Louis Tomlinson tras la muerte Liam Payne

A 24 horas de la impactante muerte de Liam Payne, tres de sus excompañeros de One Direction y amigos decidieron romper el silencio en medio del dolor y dejar emotivos posteos en sus redes sociales para recordarlo de la mejor manera.

El mundo de la música internacional y el de las ‘directioners’ sigue de luto luego de la trágica muerte de Liam Payne quién cayó desde más de diez metros de altura de un hotel en Palermo, Buenos Aires. Este jueves el dolor fue masivo y fueron incontables los artistas que le dedicaron un posteo al cantante, pero entre los exintegrantes de One Direction aún reinaba el silencio.

Sin embargo en el transcurso del día comenzaron a aparecer las primeras publicaciones de Zayn Malik, Louis Tomlinson y Harry Styles. Aun así los fanáticos están a la espera de Niall Horan, el último exintegrante de One Direction, quién estuvo con el cantante días antes del fatal desenlace.

El emotivo posteo de Harry Styles dedicado a Liam Payne

Harry Styles publicó en su Instagram una foto donde se puede ver a Liam Payne sobre un escenario sentado, y a ella adjuntó una carta de despedida.

«Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam», comenzó el escrito. Y continuó: «Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y fue un honor estar junto a él mientras lo hacía. Liam vivía de par en par, con el corazón en la manga, tenía una energía para la vida que era contagiosa».

«Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los años más preciados de mi vida. Te extrañaré siempre, mi querido amigo. Mi corazón se rompe por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear y todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y amaron, como yo», concluyó el mensaje y en el posteo adjuntó un corazón.

Así despidieron a Liam Payne sus amigos Zayn Malik y Louis Tomlinson

Horas antes del posteo de Harry, quienes también publicaron una carta de despedida fueron Zayn Malik y Luis Tomlinson.

Zayn Malik eligió subir una foto de cuando ambos compartían más tiempo juntos por estar en One Direction, se los puede ver durmiendo juntos a una joven edad. En su carta Zayn escribió: «Liam, me he encontrado hablando en voz alta contigo, esperando que puedas oírme, no puedo evitar pensar egoístamente que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por apoyarme en algunos de los momentos más difíciles de mi vida».

Luego de recordar momentos compartidos de giras, resaltar su personalidad y profesionalismo, el cantante lamentó su pronta muerte y expresó: «Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amaba y respetaba profundamente».

«Apreciaré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre, no hay palabras que justifiquen o expliquen cómo me siento ahora más que devastado. Espero que donde sea que estés ahora mismo estés bien y en paz y sepas lo amado que eres. Te amo, hermano», concluyó.

Por su parte Louis Tomlinson decidió publicar una foto de ambos arriba del escenario y escribir cada palabra como pie de la foto. Al igual que sus excompañeros dejó en claro el dolor que dejó la muerte del joven artista.

«Estoy más que devastado por escribir esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma muy positiva, divertida y amable», comenzó y en la misma sintonía que Zayn, recordó cómo se conocieron y cada cosa que compartieron estando en One Direction, dejando en claro su estrecha relación.

«Un mensaje para ti, Liam, si estás escuchando: Me siento más que afortunado de haberte tenido en mi vida, pero realmente estoy luchando con la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos acercado aún más desde que formamos la banda, hablar por teléfono durante horas, recordar los miles de recuerdos increíbles que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría contigo de por vida», expresó.