La crítica de Ricardo Darín a Jorge Lanata, por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara

Jorge Lanata estuvo en el centro de la polémica después que afirmara en su programa que Wanda Nara tiene leucemia, sin que la conductora tuviera aún el diagnóstico definitivo. Habló del tema, el actor Ricardo Darin, quien criticó al periodista.

“Depende del contexto, la situación y demás. Depende del criterio de cada uno y del buen gusto. Es un poco aventurado de su parte”, opinó el reconocido actor, en un nota con el programa A la tarde.

“Lamento si dijo una cosa así sin que sea cierta. Aún, aunque sea cierta, también depende de un poco de delicadeza, de sentido común. No sé si el término es empatía… Eso hace que los límites se vayan corriendo por la voracidad, por la competencia. Y hace que se pierda de vista la ética, pero no sé si este es el caso”, agregó.

La mujer de Jorge Lanata, la abogada Elba Marcovecchio, estaba en el estudio y se ocupó de defender a su marido destacando que “no lo hizo con ningún tipo de maldad”.

Además, Elba remarcó que Lanata no irá en estos días a su programa de radio porque tiene que terminar de escribir un libro, a pesar de que su estudio radial lo tiene dentro de su casa.

Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo: que Wanda Nara tiene leucemia”, había dicho Lanata en su programa.

El mensaje de Wanda Nara sobre su salud

Cuando Wanda rompió el silencio y habló sobre su salud dijo: “Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. El viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio”.

Fuente: Noticias Argentinas