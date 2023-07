La hija de Jorge Lanata denunció amenazas tras la polémica por la salud de Wanda Nara

El periodista Jorge Lanata desató una polémica al hablar de la salud de Wanda Nara, durante su programa radial del viernes pasado. El periodista aseguró que la modelo padece leucemia incluso antes de que ella hablara del tema.

Tras esta noticia, el periodista fue repudiado y Wanda realizó un descargo en sus redes sociales en donde pidió privacidad con este tema para sus hijos. “El viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram y añadió: “Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.

El posteo de la hija de Jorge Lanata en las redes

Sin embargo, Lola, la hija de Jorge Lanata, publicó una carta abierta en sus redes sociales en donde denunció recibir amenazas tras el accionar de su padre. “Hola, vengo a hacer un descargo porque me parece que esto ya llegó a un límite”, escribió la joven de 19 años.

Y continuó: “Los que conocen a mi papá saben que el viernes en la radio dio una noticia muy desafortunada. Sin importar si yo estoy de acuerdo o no con lo que pasó, lo que quiero decir va más allá de eso”.

La hija del periodista se distanció de su padre y explicó que el trabajo de él no tiene que ver con ella. “Yo no fui la que dio la noticia. En estos días no paré de recibir insultos y hasta amenazas de la gente”, denunció Lola.

A su vez expresó no entender por qué es ella quien recibe repudio. “No termino de comprender por qué tengo que ser yo quien recibe todos los mensajes”, aseguró.

“Les pido por favor, si tienen algo para decir o de qué quejarse, no me escriban a mi”, expresó y concluyó: “No me metan en algo que no hice ni puedo controlar”.