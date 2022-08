La dura historia de Callejero Fino sobre la muerte de su padre: «Fue adelante mío»

"Callejero fino" contó que, a partir de esa experiencia, no le tiene miedo a la muerte. Pero sí quiere dejar algo para su hijo.-

Una dura experiencia del artista «Callejero Fino», referente de la Cumbia 420, con su padre fallecido se conoció en las últimas horas a partir de su participación en el ciclo «Caja Negra», que conduce el periodista Julio Leiva.

Simón Natanael Alvarenga, el nombre real del joven de 27 años, hace más de diez que crece en el ámbito de la música, inspirado en sus experiencias diarias que son las de miles de sus seguidores.

«Creo que la ausencia de mi papá fue lo que generó como un clic de rebeldía. Todo lo que era un ‘no’ se transforma en un ‘sí'», inició la anécdota con su progenitor. «¿Por qué se murió mi papá?. Él era mi mejor amigo, hablábamos un montón», reveló.

El padre de Callejero murió cuando él tenía 15 años, en un accidente doméstico. «Falleció adelante mío«, contó el artista sobre el duro momento que le tocó atravesar durante la adolescencia.

«Estaba haciendo mi casa, que es donde está ahora el comedor. Estaba haciendo el contrapiso de lo que iba a ser el comedor y el baño. Y, obviamente, cuando haces el contrapiso tenés que ir regándolo», inició el duro relato.

En ese contexto, el papá del cantante estaba trabajando con una pala «de hierro, que se había hecho él. Cuando el trompito se traba, hay que levantarlo con la pala. Paso que estaba puesto el alargue por abajo. El piso estaba todo mojado y él estaba descalzo. Tiró con la pala y quedó ahí», detalló.

El terrible hecho ocurrió delante de toda la familia. «Fueron dos segundos, adelante mío, de mis hermanos, de mi mamá. Yo pensé que era un susto, no pensás que vas a tener un accidente».

«No llegué a decirle nada. Él se fue al hospital y nunca volvió«, agregó Callejero, con el mismo estupor que en el momento en que ocurrió el fatal hecho.

Por este motivo, el artista sostuvo que no tiene miedo a morirse: «A lo único que le temo es a que se olviden de mí. Por eso hago música y me parece que de esa manera voy a quedar plasmado para siempre. Más que nada para mi hijo. Para mi familia. Voy a quedar ahí. Siempre voy a estar vivo porque me van a poder escuchar siempre».