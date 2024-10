La dura respuesta de Elba Marcovecchio a las ex de Jorge Lanata y sus hijas: “Sus actos hablan por ellas”

La ex mujer de Jorge Lanata, Sara Stewart Brown, sorprendió al revelar que tiene un poder para tomar decisiones sobre su exmarido, que es superador a todo otro tipo de poder que pueda llegar a tener otro familiar.

La respuesta de Elba Marcovecchio

“Rechazo su carta documento por maliciosa e improcedente. Su comportamiento lejos de la hidalguía que la guió en el año 2016 encierra una actitud de irrespeto de las decisiones libres que ejerció Jorge, por ejemplo casarse y otorgarme un poder para que dirija el barco en su ausencia. Lamento profundamente que se arrogue facultades que no le pertenecen, entre ellas cuestionar los actos conservatorios del patrimonio de mi marido que me fueran confiados por ser su esposa por el poder otorgado y por ser cotitular de la cuenta bancaria», declaró Elba.

«Procuré ajustar costos para seguir pagando su opulenta cuota alimentaria en su integridad sin siquiera reducirse… En conclusión, rechazo su revocación de poder cuyo único fin es económico. Me limitaré a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó», aseguró la abogada.

Luego continuó desde su cuenta de Intagram dando explicaciones sobre su proceder: “Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes«.

«No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge: ‘Se van a matar por la plata’. Se quedó corto. Sus actos hablan por ella”, sumó.

«Por respeto a Jorge, elijo no hablar y sólo me limitaré a salvaguardarme de sus ataques y cumplir con lo que Jorge me encomendó. Ruego que pronto sea él quien pueda defenderme, como tantas veces se vio obligado a hacerlo, ante ellas y otros. La verdad siempre nos alcanza…. Siempre», finalizó.