La estrategia legal de Mauro Icardi ante Wanda Nara en la justicia

La conductora Wanda Nara y el futbolista Mauro Icardi transitan, además de una escandalosa separación, un proceso legal con dos hijas de por medio y, según trascendió, el delantero del Galatasaray buscaría llevar el caso a Estambul.

Mauro Icardi contraataca a Wanda Nara con argumentos legales

Luego de la acusación por presunta violencia de género, Icardi se ausentó a la audiencia de mediación ayer. Horas más tarde se reveló que las abogadas del futbolista apuntan a llevar el caso al último domicilio de la ex pareja en Estambul. De esa manera tomaría como punto la defensa para que su caso sea presentado allí.

Las hijas de la pareja, Francesca e Isabella tenían como centro de su vida el país donde el delantero se desempeña como jugador de fútbol. De esta manera, la estrategia sería poner el acento en que las niñas asistían a un colegio en Turquía, sin embargo, Wanda, habría tomado la decisión unilateral de anotarlas en una institución educativa en Argentina.

Como la decisión de la mediática -según la defensa del futbolista-, habría sido sin el consentimiento de Icardi, el caso apuntaría a que el jugador se lleve a sus hijas a Turquía.

El detalle que dispara las alarmas sobre Wanda Nara y L-Gante

En Mañanísima, Hugo Lescano analizó los gestos no verbales de los novios y reparó en un detalle que podría ser premonitorio sobre la pareja.

“En todas las fotos Wanda parece dominar y se la ve más pendiente de la cámara que de él”, explicó. Y agregó: “Wanda eleva los párpados cuando él le hace preguntas incómodas, más comprometedoras”.

Por otro lado, sumó que cuando Nara no usa lentes de sol hay una “falta de contacto visual”: “Casi no lo mira a él. Atención a esto del contacto visual. Si tu pareja no te mira o si le das un beso mira para otro lado…”.

Con información de El Trece y Noticias Argentinas