La expareja de Exequiel Palacios volvió a referirse a la medalla de Qatar 2022 que amenazó con rematar

Yésica Frías, la exesposa del campeón del mundo Exequiel Palacios, había sorprendido al revelar que analizaba vender su medalla obtenida en Qatar 2022 para saldar una deuda de un departamento que ambos compartían en Tigre.

Con el correr de las horas, Frías salió aclarar que no piensa subastar las pertenencias del exjugador de River pero si analiza rematar las pertenencias que el futbolista le regaló.

En diálogo con TN, la mujer reiteró que el departamento Palacios «no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él».

«Me da mucha vergüenza que se viralice algo tan mínimo con las cosas que pasan en el país. Me pone triste como sociedad que estemos así», reflexionó la mujer.

«No dije que iba a subastar las cosas de él», aclaró Yésica pero confirmó que vendió una camiseta que le fue obsequiada por el actual jugador del Bayer Leverkusen.

«Quiero terminar de pagar el departamento y no quiero tener un recuerdo por eso la vendí, insistió.

Al ser consultada por la medalla que Palacios obtuvo al ser campeón del mundo en Qatar 2022, Frías indicó: «La medalla la tiene él. Esa medalla le corresponde a él porque se la ganó. Yo sí soy parte de estar atrás de ese sacrificio para que él gane su medalla, pero ¿cómo yo voy a vender la medalla? En ningún momento puse que iba a vender la medalla, lo que yo tengo es una réplica».

La situación económica de Yésica Frías, la ex de Exequiel Palacios

En la entrevista Yésica Frías fue consultada por su situación económica. Allí explicó que recurre a la venta de algunos elementos para terminar de pagar el departamento. «Si no lo pago en tres meses los dueños pueden desalojarme», contó.

En cuanto al divorcio expresó: «Estoy reclamando lo que me corresponde de lo que hicimos estando juntos y que firme el divorcio. No le estoy pidiendo ni premios ni bienes gananciales que ante la ley alemana me corresponden. Es cualquier pedido que hace una mujer cuando se separa de su marido».

«A mí para comer no me falta pero es porque tengo estudios porque supe invertir la plata y porque tengo una familia que está muy bien económicamente», añadió la joven, que además denunció distintos episodios de violencia por parte de Palacios.

«No estoy pidiendo que me mantenga. Yo trabajo tengo pero primero debo acomodar mi cabeza porque no estoy bien emocionalmente, ni psicológicamente», cerró.