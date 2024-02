La ex de Exequiel Palacios quiere rematar su medalla de campeón del mundo: «Voy a subastar todo»

Yésica Frías, la exesposa del campeón del mundo, Exequiel Palacios, sorprendió al revelar en las últimas horas que analiza vender su medalla obtenida en Qatar 2022 para saldar una deuda de un departamento que ambos compartían en Tigre.

En diálogo con Matías Vázquez, periodista de Socios del Espectáculo en El Trece, la mujer explicó que el departamento «no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no«.

«Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania«, agregó, indignada la mujer.

La expareja de Palacios contó que, ante su compleja situación económica, tomó la decisión límite de vender «todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento«. «Voy a subastar todo», insistió.

Y relató: «Yo trató de trabajar, pero estuvo cuatro años al lado de él«.

La misteriosa advertencia de la ex de Exequiel Palacios: «A él le conviene que yo me calle»

Frías, incluso, dejó entrever que posee información sensible sobre la Selección argentina, luego de su relación el ex River Plate. «A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije«.

Vale recordar que ambos se separaron de forma escandalosa, cuando la empresaria devidió hacer público una serie de graves acusaciones contra su ahora exmarido y actual futbolista Bayer Leverkusen.