La foto de Lionel Messi con la Copa del Mundo rompió el récord de likes en Instagram

El Mundial Qatar 2022 terminó de la mejor manera para la Selección Argentina. La Scaloneta se consagró campeona con un nivel extraordinario del capitán Lionel Messi. Sin embargo, culminado el campeonato mundial, La Pulga siguió rompiendo récords.

La publicación de Messi con la Copa del Mundo acumula más de 57 millones de “Me Gusta” en Instagram. De esta manera rompió el récord en la red social. La imagen del capitán de la Selección Argentina superó a la de un huevo, que hasta hoy era la más likeada.

En 2019 la cuenta @world_record_egg, creada con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de MG, compartió la imagen y acumula 55 millones de likes.

Tras ganar el Mundial de Qatar, hubo una campaña en redes sociales para que el posteo del crack rosarino sea la más likeada. “Si le diste like al huevo, sacáselo”, pidieron los fanáticos en las redes sociales, al tiempo que pedían likear la imagen de La Pulga.

Lionel Messi y el récord en Instagram

«Campeones del mundo. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...», comienza el posteo más likeado de la historia de Instagram. El texto está acompañado por una imagen principal de Messi levantando la Copa del Mundo.

«Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos», agrega el posteo.

«El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos. Vamos Argentina, carajo. Nos estamos viendo pronto», cierra Messi en el posteo más likeado de la historia de Instagram.