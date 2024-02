¿»La Furia» le hizo brujería oscura a una de las jugadoras de Gran Hermano? Lo que contó Sabrina

Juliana «Furia» Scaglione se convirtió en una de las jugadoras más polémicas y divertidas de la edición 2023 de Gran Hermano. Además de protagonizar múltiples escándalos por discusiones muy agresivas, también ha destacado por sus grandes estrategias a la hora de jugar.

Esta semana, sorprendió a los hermanitos con un «Tarot furioso» propuesto por ella y la producción del reality. «Vamos a tener una tarde de ‘Tarot furioso’. Furia será quien guíe la actividad y responda las consultas. Todos deberán permanecer en el living, y por turnos se sentarán frente a Juliana para las consultas. Al final de la lectura, el consultante podrá hacer preguntas» leyó Juliana el instructivo que envió la producción.

Así, Furia pudo demostrar sus dotes de adivinación y los hermanitos se mostraron muy entusiasmados con la actividad. La actividad fue muy bien recibida por los participantes, sin embargo, aparentemente las habilidades mágicas de la jugadora no le gustan a todos.

Sabri confiesa que Furia le hizo un "gualicho" 😳



➡️ Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/AYBpOZFzd8 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 10, 2024

Así lo dejó saber Sabrina Cortez, la más reciente eliminada de la casa, en el programa conducido por Santiago del Moro. “Ponía ajos con no sé qué… los guardaba en los estantes arriba, después aparecía con el vinagre y los tiraba por todos lados, después no podíamos respirar ahí adentro” comentó Cortez sobre los «trabajos» que hacía Scaglione.

Además, contó un hecho que sorprendió a los panelistas del reality emitido por telefe. “A mí el gualicho que me hizo fue con la pata de la cabra que se rompió, le clavó algo y me lo puso en mi mesa de luz. Yo cuando lo vi lo tiré adentro del cajón. Debe seguir estando ahí” dijo la exhermanita mendocina.

¿Qué esta pasando entre Sabrina y su ex, Brian Fernández?

En la misma entrevista, la modelo volvió a comentar sobre la conflictiva relación con su pareja, Brian Fernández, con quien estuvo en pareja 8 años. El joven no formada parte del mundo del espectáculo, sin embargo, a raíz de los dichos de su amigo, el Kun Agüero y la infidelidad de la novia, tuvo que salir a aclarar su situación.

«No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza (…) Ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV. No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagad* que te mandaste no es una opción, por lo que veo.” expresó Fernández en un comunicado que publicó en Instagram.

Ahora, Sabrina confesó que desde que salió de la casa el domingo pasado no ha conversado apropiadamente con él. «Sali hace una semana y no tengo ganas de hablar con él» le confesó sin tapujos a Roberto Funes Ugarte, conductor de «La Noche de los Ex». Además, expresó sus ganas de volver a la casa en el repechaje que se realizará las próximas semanas: «Tengo que volver a entrar mira si me voy a enfocar en eso».

Luego, el panelista y ex Gran Hermano «El Alfa» le dijo: «Vivías con él y ahora no tenes casa.» «Ahora vivo con mis viejos» respondió ella.

Sin embargo, dijo que algunas palabras cruzó con su ex pareja. «Lo que hable con el es que íbamos a hablar cuando este mas tranquila» concluyó.