Por si te lo perdiste: Todo lo que pasó esta semana en Gran Hermano

Lo más relevante de esta semana en Gran Hermano: La salida y los dichos de Sabrina, la nueva regla para elegir al líder de la semana, sonó el teléfono rojo e ingresó una participante de la edición 2023. Además, hubo gritos del exterior y discusiones.

La semana comenzó con Sabrina Cortez, la más reciente eliminada de la casa, finalmente expresando sus razones para entablar un vínculo romántico con Alan Simone, quién también quedó eliminado del certamen. Sabrina, llevaba 8 años en pareja cuando comenzó su relación con Alan, hecho que fue condenado por la audiencia por haber sido infiel.

La exjugadora mendocina expresó que atravesaba una crisis de pareja justo antes de entrar a la casa y eso la motivó a estar con otras personas. “Antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba replanteando cosas de la relación. Me enfoqué en el casting y no arreglé mi relación» comenzó explicando Sabrina.

«Después vino este pibito con esa sonrisa de mierd* que tiene, ¡si me levantaba y tenía el mate preparado! Yo quiero ser sincera con ustedes. Yo venía de una relación en la que no tenían atención” señaló Cortez.

Por su parte, Brian Fernández, la pareja de la jugadora mendocina hace más de 8 años, también hizo declaraciones al respecto. «No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza (…) Ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV. No paró de hablar de mí, para bien o mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagad* que te mandaste no es una opción, por lo que veo.” expresó Fernández en un comunicado que publicó en Instagram.

La gran sorpresa de la semana sin lugar a dudas el ingresó de la exjugadora Romina Uhrig, quién salió en cuarto lugar en la edición 2023. Según explicó Santiago Del Moro, conductor del programa, la idea era que Romina los ayudara a mejorar sus condiciones de orden y limpieza de la casa, ya que ella era quién se encargaba de estos roles en la edición anterior. Inicialmente, la idea era que Romina solo este en la casa 48 horas, sin embargo, luego de que el conductor les propusiera votar para que la jugadora se quede o se vaya, se quedará en Gran Hermano hasta el domingo.

La producción de Gran Hermano impuso una nueva regla que cambió las chances de ser elegido o elegida lider de la semana. la regla entonces quedó prevista en que quien sea líder de la prueba semanal no podrá quedarse con ese galardón en la competencia siguiente, para que otra persona pueda acceder a los beneficios. De esta forma, Martín Ku no pudo ser líder nuevamente y el rol fue otorgado a Juliana «La Furia» Scaglione.

Las discusiones de la semana: discordia por un pedazo de pollo y un grito del exterior

Durante la noche de jueves, Joel y Furia tuvieron una discusión acalorada ¿La razón? aparentemente Joel le sacó comida del plato a la jugadora. Así lo contó Juliana a Romina, pero el tripulante de cabina se defendió y negó todo. Rápidamente la discusión se tornó en reclamos por las tareas del hogar.

«Juliana, estuviste un mes sin hacer nada. Absolutamente nada.» la acusó Joel. «No, estas equivocado, si tenes calentura en tu alma no es culpa mía, deja de ser envidioso.» dijo Juliana y continuó: «Yo hago de todo, en una cena me dijeron que me rasco la conch* y yo no me rasco la conch*, mientras los otros están pelotud*ando yo estoy ordenando.» Mientras tanto, el hermanito dejó la cocina y se fue a fumar al patio.

Por otro lado, en la tarde ayer se volvieron a escuchar gritos provenientes del exterior que ocasionaron caos en la casa. Según comentó la participante Rosina Beltrán alguien en el exterior de la casa gritó «Agos traidora». Cuando Rosina entró a la cocina para contárselo a la ex policía se desató el conflicto. «Yo no le debo explicaciones a nadie, a la única que le debo explicaciones es a Furia y no la voté, la gente lo sabe, los demás somos todos jugadores. Me chup* un huev* que me griten.» le dijo Agostina a su compañera, visiblemente enojada.

¿Cómo quedó la placa de nominados luego de que sonara el teléfono rojo?

En su condición de líder de la semana, Furia, una de las competidoras más activas de esta edición, debió «salvar» a uno de sus compañeros de la placa, conformada originalmente por Agostina, Martín, Virginia y Joel. La hermanita no titubeó y decidió quitar a Agostina, la participante uruguaya, para poner en su lugar a Lisandro, en una jugada que llamó la atención.

Sin embargo, la placa sufrió más modificaciones ya que, para sorpresa de todos, Santiago del Moro anunció que quien atendiera el teléfono rojo podría sumar tres nuevos nominados. Luego de algunos minutos de incertidumbre, el que atendió la llamada fue Martín Ku, el joven de Viedma, que así decidió nominar a Nicolás, Bautista y Emmanuel.

De esta manera, tras un día marcado por la tensión, la placa quedó compuesta por Lisandro, Joel, Martín, Virginia, Nicolás, Bautista y Emamanuel.