Otra pelea por la comida en la casa de Gran Hermano: «Joel me robó el pollo»

Dentro de la casa de Gran Hermano es posible ir del amor al odio en un solo paso. Así parece que esta sucediendo entre Joel Ojeda y Juliana «La Furia» Scaglione. Si bien hace algunas semanas atrás habían compartido varios momentos románticos y hasta un beso, el amor parece haber quedado atrás.

Mientras almorzaba, Furia le comentó a Romina Uhrig, quién esta en al casa temporalmente, sobre una situación incomoda que vivió con el «hermanito» un tiempo atrás.

“Siempre soy la que llega último, la que come última, como acá sola en la mesa. Voy a buscar, me ponen pollo y era tipo una mano (la cantidad que le dieron). Viene Joel y me dice, ‘tenés mucho, dame que te corto otro’¡Me sacó el pollo de mi plato!” le contó la doble de riesgo a Romina.

Joel, quién también estaba en la cocina, no se quedó callado. “Ay, no fue así. No había comida, era una de las últimas comidas, no había más nada. Ni en pedo” respondió él. Sin embargo, Furia insistió: “Sí, pero yo no como nunca nada, boludo. Me da bronca, justo me dan un pedazo de pollo y vos me lo sacas, me parece que todos tienen que ser un poco más compañeros”.

Rápidamente, la conversación mutó a una discusión sobre las tareas del hogar, mientras Uhrig miraba todo atónita.“Bueno, justamente, vos siempre estás en otra… vos tenés que estar acá con nosotros, colaborar” dijo el tripulante de cabina.

«Yo lavo, limpio el inodoro, tuve que destapar un baño que usan 22 personas, hago de todo.» se defendió Furia. «Juliana, estuviste un mes sin hacer nada. Absolutamente nada.» la acusó Joel.

«No, estas equivocado, si tenes calentura en tu alma no es culpa mía, deja de ser envidioso.» dijo Juliana y continuó: «Yo hago de todo, en una cena me dijeron que me rasco la conch* y yo no me rasco la conch*, mientras los otros están pelotud*ando yo estoy ordenando.» Mientras tanto, Joel dejó la cocina y se fue a fumar al patio.

¿Cómo quedó la placa esta semana?

Gran Hermano sigue al rojo vivo y este jueves vivió una jornada cargada de emociones, con una nueva salvación, el regreso del teléfono rojo y más participantes nominados que se sumaron a los elegidos el miércoles.

En su condición de líder de la semana, Furia, una de las competidoras más activas de esta edición, debió «salvar» a uno de sus compañeros de la placa, conformada originalmente por Agostina, Martín, Virginia y Joel.

La hermanita no titubeó y decidió quitar a Agostina, la participante uruguaya, para poner en su lugar a Lisandro, en una jugada que llamó la atención.

Sin embargo, la placa sufrió más modificaciones ya que, para sorpresa de todos, Santiago del Moro anunció que quien atendiera el teléfono rojo podría sumar tres nuevos nominados.

Luego de algunos minutos de incertidumbre, el que atendió la llamada fue Martín Ku, el joven de Viedma, que así decidió nominar a Nicolás, Bautista y Emmanuel.

De esta manera, tras un día marcado por la tensión, la placa quedó compuesta por Lisandro, Joel, Martín, Virginia, Nicolás, Bautista y Emamanuel.