Agos vs Rosina: Otro grito del exterior generó peleas en la casa

En medio de una particular semana en la casa de Gran Hermano, se volvió a desatar otro escándalo que enfrentó a dos de las jugadoras ¿El motivo? un grito del exterior. Según comentó la participante Rosina Beltrán alguien en el exterior de la casa gritó «Agos traidora».

Cuando Rosina entró a la cocina para contárselo a la ex policía se desató el conflicto. «Yo no le debo explicaciones a nadie, a la única que le debo explicaciones es a Furia y no la voté, la gente lo sabe, los demás somos todos jugadores. Me chup* un huev* que me griten.» le dijo Agostina a su compañera, visiblemente enojada.

Más tarde, charlando con Romina, Agostina Spinelli volvió a aclarar que solo le era fiel a Juliana «La Furia». «Que furia sepa con ella no es, lo demostré cuando la salvé, yo tengo otra forma de le lealtad» expresó la jugadora de San Fernando. «Nos llevamos todos bien, los quiero a todos pero esto es un juego, hay que nominar gente. Es lo mismo que yo me enoje porque Rosi o Lucia me votó ¡No! lo sé y no le doy vuelta la cara ni nada» agregó.

Luego, cuando Rosina se incorporó a la conversación, Spinelli apuntó directamente contra ella. “¿Sabés qué me saca? La gente que se hace la boluda. Por ejemplo ayer vos. Dijiste que no sabías bien que gritaron, ¿por qué no me lo dijiste? Me dijiste que no sabías” la cuestionó

“Y por eso, porque vos me preguntaste. Te dije ‘no sé’ y después te dije que si» respondió la uruguaya. “Si yo escucho algo voy y te lo digo, no voy a ir a decírselo a otro. Si me gritan algo quiero que vengan y me lo digan, no que me vayan a hablar por atrás» le planteó la «hermanita».

«Bueno listo, la próxima te lo digo, no te quería hacer sentir mal» respondió Beltrán. «No me hace sentir mal, si me hace sentir mal que hablen por atrás.» aclaró Agostina. «Pero yo no dije nada malo, al contrario, solo dije que no entendía porque el grito porque vos no estas en ningún grupo» concluyó la participante uruguaya.

¿Quiénes podrían quedarse afuera de la casa este domingo?

Luego de la sorpresiva jugada de la líder de la semana Juliana «La Furia» Scaglione, quien salvó a Agostina y nominó a Lisandro, la placa para este domingo parecía haber quedado definida.

Sin embargo,Santiago Del Moro anunció que volvería a sonar el teléfono rojo y la placa de nominados cambió nuevamente: Quien atendiera el teléfono rojo podría sumar tres nuevos nominados.

Luego de algunos minutos de incertidumbre, el que atendió la llamada fue Martín Ku, el joven de Viedma, que así decidió nominar a Nicolás, Bautista y Emmanuel.De esta manera, tras un día marcado por la tensión, la placa quedó compuesta por Lisandro, Joel, Martín, Virginia, Nicolás, Bautista y Emamanuel.