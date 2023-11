La hermana de Charly García habló de la salud del músico y su vuelta a un estudio de grabación

«Charly no tiene 30 años, no hizo la vida de un deportista y ahora no puede hacer lo que se le cante. Sin embargo, la semana pasada volvió al estudio de grabación. Quiso volver y volvió”, contó Josi García Moreno al hablar de su hermano, Charly García.

“Ojalá pueda salir a tocar rapidísimo. Pero no es un niño y estamos todos laburando para lo mismo, desde los médicos, la psiquiatra y nosotros. Estamos todos ahí, tratando de sumar, con Mecha a la cabeza», agregó la hermana del músico, que el pasado 23 de octubre cumplió 72 años.

Cómo está la salud de Charly García

Por otra parte, Josi García Moreno también se refirió a la internación del músico en el mes de agosto y explicó que fue por un pico de fiebre que tuvo en ese momento.

“Fue el médico a la casa, no le bajaba la fiebre y por las dudas lo internaron. Tiene la salud que tiene y está bien, pero nunca sabés, y si tiene fiebre te preguntás qué es. Entonces fue al Instituto del Diagnóstico, que es como su segundo hogar, y se hizo un chequeo general».

La hermana del cantante destacó que está mejor y que espera que la gente que lo quiere vaya a visitarlo: “Estaría bueno que todos los que arman la bola y dicen que aman a Charly, lo amen de verdad y lo vayan a ver”.

En ese sentido, lo que tiene mal a Charly es su cadera y por ese motivo se le dificulta ponerse de pie: “La cadera fue el primer paso a esta situación de depender de otros. No puede levantarse siquiera a hacerse un café, entonces va pidiendo lo que necesita”.

