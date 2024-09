La historia de amor de Nico Tagliafico y Caro Calvagni: el mensaje por Facebook que los llevó a la primera cita 

Nicolás Tagliafico es uno de los futbolistas con más partidos en la Selección argentina desde que dirige Lionel Scaloni. Como los jugadores siempre argumentan que la familia es muy importante para ellos, en el contexto anímico, luego de competiciones largas o partidos trascendentales como una final, decidimos contarte como se conocieron Nico y Caro.

El ex jugador de Banfield que actualmente se encuentra jugando en el Olympique Lyon de la Liga Francesa, está casado con Carolina Calvagni y son muy conocidos por subir divertidos videos a sus redes sociales, como también, hacer entretenidos streams.

La pareja contrajo matrimonio en el mes de febrero del 2021 y realizaron una ceremonia íntima en donde estuvieron los más allegados. En ese momento, Nicolás y Caro decidieron no festejar el casamiento, pero lo hicieron luego de la Copa del Mundo ganada en Qatar 2022.

Poco se conocía de su historia de amor, sobre todo por parte de los mismos protagonistas. En las últimas horas, Caro reveló los detalles en una entrevista y sorprendió con los datos. Además, contó como es acompañar a un futbolista de elite como lo es Tagliafico que triunfa en el continente europeo y también en el combinado nacional.

La historia de amor de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico comenzó en Facebook

“A Nico lo conocí por intermedio de una amiga de mi mamá. Yo estaba en las vacaciones de la facultad y mi mamá me invitó a tomar unos mates a lo de una amiga suya. Charlando, me dice: ‘Sabés que hay un chico que es tan bueno y tan lindo’. Me trajo la computadora, puso su nombre en Google y me pasó el Facebook”, comenzó a relatar Caro Calvagni en una entrevista con el programa Perros de la Calle de radio Urbana Play.

La esposa del campeón del mundo, oriunda de la localidad bonaerense de Monte Grande, continuó con la historia: ‘¿Vos te pensás que me va a seguir?’, le dije. Le mandé solicitud, llegué a casa y obviamente empecé a revisar. Al toque él me aceptó, pasaron los días, pero no había señal de que me hablara. Una noche me animé y le puse un ‘hola, ¿cómo estás?’. Y él, al otro día, cuando se levantó para entrenar, me lo contestó.

Empezamos a hablar por un tiempo hasta que concretamos el primer encuentro. Fue muy prolijo, me invitó a almorzar después de un entrenamiento. Habíamos hablado tanto antes que la cita fluyó mucho y a partir de ese entonces nunca más nos separamos. Obviamente, hubo etapas en las que nos veíamos cada tanto, hasta que decidimos empezar la vida juntos, convivir y demás”.

Cómo fue la propuesta de casamiento que le hizo Nico Tagliafico a Caro Calvagni

La entrevista tocó otros puntos de la relación de la pareja y Calvagni dio detalles del momento en el que Tagliafico le propuso matrimonio en una isla paradisíaca en la pandemia del coronavirus y después de la Copa América que Argentina ganó en el Maracaná. “Debo decir que tuve la propuesta soñada”, indicó.

Los novios se encontraban en Dubai planificando su próximo destino y viajaron a las Maldivas, un lugar con playas de arenas blancas y atardeceres de ensueño. Fue allí donde Tagliafico le dio la sorpresa a su amada con la propuesta de casamiento en la puesta del sol y a orillas del mar.

“Nos pasaron a buscar y nos taparon los ojos. Nos dijeron que nos querían sorprender. Él estaba vestido de blanco. Nos llevaron en un carrito de golf, cuando bajamos él me da la mano, yo sentía la arena porque estaba descalza y ahí me sacan la venda y cuando abro los ojos estaba Nico arrodillado con los anillos con la puesta del sol. Increíble”, culminó.