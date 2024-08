Nicolás Tagliafico es baja en la Selección Argentina para las Eliminatorias

Scaloni no tendrá a Tagliafico, una pieza importante en el bicampeón de América. (AP Photo/Rebecca Blackwell)

La próxima semana, la Selección Argentina volverá a concentrarse en los compromisos por las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Tras las primeras 6 jornadas, la albiceleste lidera con 15 unidades y buscará dar otro paso hacia la cita en dos duelos cruciales.

El 5 de septiembre, los comandados por Lionel Scaloni recibirán a su par de Chile en el Más Monumental, partido para el cual este miércoles salieron a la venta las entradas. Luego, el martes 10, los bicampeones del América y campeones del mundo visitarán a Colombia en Barranquilla.

Para esta doble fecha, se conoció este miércoles que Argentina no podrá contar con Nicolás Tagliafico. Según la información de Gastón Edul, el lateral de Olympique de Lyon no estará con sus compañeros porque el cuerpo técnico “decidió que no viaje ahora porque todavía está agarrando ritmo“.

Una molestia en el gemelo sería el motivo por el cual el defensor no estará en la convocatoria para la doble fecha FIFA.

De esta manera, Tagliafico se suma a una numerosa lista de bajas, ya sean por lesiones o decisiones de Scaloni. Lionel Messi, Franco Armani, Marcos Acuña, Exequiel Palacios y Lucas Martínez Quarta son los ausentes. Además, tampoco estará Ángel Di María tras su retiro de la selección.

La alternativas de Scaloni en el lateral izquierdo ante la ausencia de Tagliafico

Por su parte, otro de los convocados en el lateral izquierdo de la defensa es el Colo Barco, que ahora tendría todos los números para ser titular ante Chile.

Sin embargo, el nuevo jugador de Sevilla aún no debutó en su equipo y llega sin ritmo. De todas formas, Argentina tendrá que citar a un reemplazante de Tagliafico y el Huevo podría reaparecer tras su presentación en River.

También aparece como una alternativa en el puesto, Francisco Ortega, jugador del Olympiakos de Grecia, una de la opciones que tiene Lionel Scaloni. El lateral ya fue convocado por el técnico a fines del año pasado.