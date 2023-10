La Joaqui confirmó su romance con un reconocido futbolista: «Es el amor de mi vida»

La Joaqui estuvo en PH Podemos Hablar, el programa de Telefe, y allí contó que está saliendo con un deportista. Si bien la cantante no quiso decir su nombre, remarcó que lo idolatra desde que es adolescente.

“Si digo quién es o su origen, dan los números para mi adolescencia. La cuestión es que me escribe y yo dije ‘tengo que actuar natural porque es el amor de mi vida’”, contó la jurado de Got Talent Argentina.

“A mí me encanta el fútbol desde muy chica y mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía ‘es el p… amor de mi vida’. Ahora, a dos años de cumplir los 30, un día me contesta una historia. Me dijo ‘conozcámonos, me parecés re interesante’ y le dije ‘siendo tan importante, ¿no te da miedo conocerme y que yo vaya y lo cuente?’”.

“Me respondió ‘yo estoy muy tranquilo con conocerte porque la energía no miente’. Almorzamos juntos en otro país y es la persona más sencilla, copada y jodona que conocí en mi vida. Fue la mejor cita de mi vida”, cerró La Joaqui.

De inmediato surgió el nombre del exfutbolista de Banfield, el colombiano James Rodríguez, ya que se siguen mutuamente en Instagram. Durante el programa La Joaqui además contó que almorzaron juntos en otro país y él juega en San Pablo, Brasil, otro indicio que podría tratarse del jugador de fútbol.

Quien es James Rodríguez, el futbolista que vinculan a La Joaqui

James Rodríguez es un futbolista colombiano que actualmente juega en San Pablo, Brasil. Tiene 32 años y en Argentina supo defender la camiseta de Banfield.

El mediocampista tuvo paso europeo al jugar en Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Munich, entre otros clubes importantes del Viejo Continente.

James Rodríguez nació en Cúcuta, Colombia, el 12 de julio de 1991. Fue figura del Mundial 2014 con Colombia y sería quien tiene enamorada a La Joaqui, una de las artistas argentinas del momento.