Got Talent: un mago intentó seducir a La Joaqui con un divertido truco

Tobías, un joven mago de 25 años, cautivó con su presentación al jurado de Got Talent Argentina. De hecho en un momento intentó seducir a La Joaqui, a quien le tiró varias indirectas.

En un momento el mago se paró directamente frente a la cantante y le pidió que contara las cartas y participara de su show.

“Entre más caótico, mejor”, le dijo el mago mirando directamente a La Joaqui y sonriéndole. En ese momento Abel Pintos le preguntó: “¿Vos te estás chamuyando a La Joaqui en directo y frente a todo el país?”. “Ay, me da vergüenza, Abel”, dijo la cantante de RKT, entre risas.

“No traje para firmar… Si podés, dame tu teléfono”, siguió el mago, provocando la risa de todos.

“La Joaqui tiene un problema grande con los magos, detesta los magos. Ella necesita tener el control, necesita saber cómo son los trucos. No le gusta que la engañen (…) La vida da revancha, La Joaqui va a terminar casada con un mago y quién te dice Tobías vos tenés la suerte de ser parte de este quilombo”, opinó Florencia Peña.

“Pero Joaqui, yo juego al fútbol”, agregó Tobías. Sin embargo La Joaqui contestó: “Esos son peores todavía, esos quieren hijos con todas».

Finalmente el jurado le dio a Tobías la posibilidad de pasar a la siguiente ronda del programa.

Coscu denunció fraude en Got Talent

Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, se mostró furioso con Got Talent Argentina. “Está todo armado. No puede ser que vengan unos chabones que son re talentosos y ni reaccionen, vienen los que perrean, que todo bien, tienen talento para perrear, buenísimo, pero no exageren tanto, que no se note tanto”, disparó el streamer.

«Lo peor es que lo exageran así para hacerse los LGTB. Al contrario, tendrían que tratarlos como unos participantes más y ser súper justos. Lo hacen para hacerse los aliados y, así, no sos aliado de nada. Así, agrandás la brecha mucho más”, criticó Coscu.