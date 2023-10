Es de Viedma, fue a Got Talent y deslumbró cantando lírico: escuchá a Claudia Peter

Got Talent es uno de los programas más vistos de la televisión argentina y, tuvo como protagonista a Claudia Peter, una artista nacida en Viedma. Se trata de una cantante lírica que en su trayectoria incluye presentaciones en el país y en el extranjero. Además de interpretar clásicos como el Ave María, Claudia también le puso voz al Himno de Río Negro en sus primeras grabaciones. También fue promotora solidaria con su fundación llamada «Peter Wallas».

«Mi mamá siempre decía que antes de aprender a hablar aprendí a cantar», dijo la Claudia en su introducción.

Una vez en el escenario, la cantante remarcó: «Estoy feliz, es lo único que les puedo decir» y contó que su esposo (el abogado y político Víctor Sodero Nievas) y sus hijos la anotaron al certamen.

«Mi canto tiene que ver con lo nuestro y también con la herencia de nuestros abuelos», mencionó y luego interpretó la obra «Granada», y dejó a todo el jurado boquiabierto e incluso a la conductora Lizzy Tagliani.

Emir Abdul fue uno de los más impresionados y se levantó de su silla con gritos, aplausos y con gestos de enorme sorpresa.

La perfomance se llevó múltiples aplausos del público y del mismísimo jurado de notables y Abel Pintos se quedó mudo literalmente, y en su devolución le dijo: «Le quiero dar las gracias a tu familia, porque esto que hicieron de anotarte a Got Talent es muy generoso. Te imaginaba cantando esto en tu casa y pensaba en el privilegio que tuvieron de escucharte durante tantos años y pensaba en la generosidad que tuvieron de compartirte, para que todos nosotros pudiéramos quedarnos así, helados y encantados con vos».

Por su parte, la actriz y conductora Florencia Peña se metió en un costado más personal: «Yo siempre dije que la maternidad será deseada o no será, cuando uno elige dedicarle su vida a sus hijos es una elección. Pero cuando los hijos crecen quizás una queda con muchos sueños por cumplir, con muchas cosas postergadas. En este caso fue tu elección, hay mujeres que ni pueden decidirlo y como dice Abel, esos hijos y ese hombre que recibieron mucho amor y cuidado de tu parte hoy entienden que es tiempo de que vos salgas a brillar, porque tenés no solamente una voz hermosísima sino que vos sos luminosa».

«Sos bella porque tenés mucha simpatía, sos hermosa, ojalá la vida te devuelva tanto amor en cumplir este sueño, porque tenés mucho talento para lograrlo», agregó la protagonista de «Casados con Hijos».

Abdul añadió: «A mí me gusta mucho que la gente me genere cosas y me generaste de todo, no hubo ni un sólo segundo en el que te dejara de mirar. Subías, bajabas, hacías caras, guiños, sos mágica».

Por su parte La Joaqui se limitó a darle una cálida bienvenida.

Al finalizar Claudia Peter se mostró agradecida por los cuatro sí que le permitieron pasar a la siguente etapa aumentando las chances de llegar a las fases de definición.