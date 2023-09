La muerte de Silvina Luna: Virginia Gallardo, furiosa luego de ser acusada de cómplice de Aníbal Lotocki

La muerte de Silvina Luna puso nuevamente en el centro de la polémica al cirujano Aníbal Lotocki. El médico había sido condenado por la Justicia a cuatro años de prisión por lesiones graves.

En este contexto, Virginia Gallardo, paciente de Lotocki y panelista de Socios del Espectáculo, contó que durante el fin de semana recibió duros mensajes donde la acusaban de ser cómplice del polémico cirujano.

«No fue una mala decisión querer hacerse un tratamiento de cirugía estética, ese no es el error, el error fue caer en las manos de este tipo«, dijo la panelista.

«No es un error, es algo natural, en buenas manos hasta a veces te cambia para bien», agregó respecto de la cirugía a la cual se sometió.

“¿Sabes la cantidad de insultos que tuve el fin de semana diciendo que soy tan cómplice como todos porque no voy a la Justicia? Ya expliqué cien veces el caso”, reiteró la panelista.

“Tenemos un grupo de 100 personas de nuevas víctimas para juntar fuerzas ¡Como si hiciera falta que tuviéramos que juntar, como si no fuera suficiente que ya hay cuatro personas muertas!”, agregó Gallardo indignada.

“Cuando yo fui a la Justicia fue la misma Justicia la que me dijo ‘nena, perdés el tiempo. ¿Cómo vas a demostrar que tenés dolores?’. Cuando solo tendría que bastar que tengo el producto en el cuerpo, dar dónde me operé y en qué condiciones que me operé. Eso tendría que ser suficiente, por eso me indigna”, finalizó Virginia Gallardo.

Fernando Burlando sobre Silvina Luna: “No puede quedar impune este homicidio”

Fernando Burlando habló con Intrusos luego de haber presenciado la autopsia al cuerpo de Silvina Luna. Visiblemente conmovido, el abogado remarcó: «Se extrajo material duro y pesado”.

“No puede quedar un homicidio impune”, destacó Burlando, que decidió hacer personalmente la denuncia para darle mayor celeridad. “Denunciamos a Lotocki por homicidio. Silvina se fue sin tener la respuesta de la Justicia”, se quejó.

“La Justicia no se pone en el lugar de las víctimas. Le vamos a dar la oportunidad de que se reivindique”, agregó Burlando.