Murió Silvina Luna: El especial pedido que hizo para su hermano Ezequiel

Silvina Luna, quien murió el pasado jueves a los 43 años, tenía un especial vínculo con su hermano Ezequiel, su fiel compañero durante la larga internación que la mantuvo en la terapia intensiva del Hospital Italiano desde junio pasado.

Tras la muerte de Silvina Luna, se conoció en detalle el especial pedido que hizo la actriz a sus amigas respecto de su hermano Ezequiel, sabiendo ya que su cuerpo no respondía tal lo esperado y que se encontraba en la recta final de su vida.

Según contó Milca Gili, amiga de Silvina Luna, la modelo «le pedía a Ezequiel que la abrazara. Lo llamaba siempre, ella quería estar con el hermano» indicó la escritora en diálogo con Ángel De Brito, en la última edición de LAM.

Y Ángel De Brito develó que «Silvina (Luna) le decía a las amigas cosas que no le decía al hermano… como que lo cuiden» señaló el conductor más tarde, ya en conversación con Ximena Capristo, también amiga de la actriz.

«En los últimos días, ella se había dado cuenta de que no salía. Para Ezequiel fue complicado entender que tenía que tomar una decisión tan importante» profundizó Ximena Capristo sobre los últimos momentos de Silvina Luna.

Cuál era el verdadero estado de salud de Silvina Luna, antes de morir

En la edición del último viernes, Ángel de Brito contó en LAM cuál era el verdadero estado de salud de Silvina Luna durante su internación en la terapia intensiva del Hospital Italiano, que duró cerca de 80 días.

«La realidad era que Silvina (Luna) no mejoraba. No se podía levantar sola de la cama y no podía más del dolor» indicó De Brito sobre la situación de la actriz, en sus últimos días.

Milca Gili contó que, además, entre sus amigas y Ezequiel, su hermano, ayudaban a Silvina Luna a levantarse de la cama durante las últimas semanas, ya que era la modelo quien pedía salir del lugar donde estaba.