Murió Silvina Luna: Fernando Burlando reveló qué material extrajeron durante la autopsia

Tras la muerte de Silvina Luna el pasado jueves, a los 43 años, se reunió durante la mañana de este lunes la junta médica para concretar la autopsia al cuerpo de la actriz. Su hermano, Ezequiel Luna, y su abogado, Fernando Burlando, se acercaron a la morge judicial para seguir el procedimiento.

El juez de instrucción Luis Schlegel autorizó a que familiares de Silvina Luna puedan presenciar la autopsia desde un “ojo de buey” fuera del quirófano, aunque finalmente Ezequiel Luna desestimó esa posibilidad por recomendación de los peritos presentes.

Luego de la muerte de Silvina Luna en el Hospital Italiano, el titular de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes, pidió a la Cámara Nacional de Casación que se preservara el cuerpo para realizar la correspondiente autopsia, lo que fue ordenado por al día siguiente por el TOCC N° 28, por lo cual se vio postergado el entierro.

Su hermano Ezequiel se constituyó como particular querellante para hacer Justicia por la muerte de Silvina Luna: “Que se castigue al responsable con el máximo legal, y que me tenga en el carácter de querellante particular (…), como así también receptar mi reserva de constituirme en actor civil, para lo cual autorizo expresa y formalmente a mis letrados patrocinados para que procedan consecuentemente con todas las facultades y prerrogativas de ley”, dijo en su presentación judicial.

Luego de la autopsia, la Justicia investigará si la muerte de Silvina Luna está relacionada con la intervención quirúrgica estética que se hizo con Aníbal Lotocki años atrás, que se estima habría derivado en el deterioro generalizado de sus órganos.

Fernando Burlando reveló qué le extrajeron al cuerpo de Silvina Luna en la autopsia

Una vez terminado el procedimiento de la autopsia sobre el cuerpo de Silvina Luna, Fernando Burlando, abogado de la familia, habló con «Intrusos» y reveló qué material se extrajo a la actriz, aplicado por el cirujano Aníbal Lotocki.

«Sacaron mucho material en glúteos, en las piernas, detrás de la rodilla. Se había depositado un material pesado, duro… En el ciático también tenía, seguramente el compromiso en la columna tenía que ver con todo esto» indicó Fernando Burlando sobre el material que le extrajeron a Silvina Luna del cuerpo.

Ahora, la familia de Silvina Luna tiene que «esperar el resultado de todas las diligencias derivadas de la autopsia. Esto va a demorar seguramente unos cuántos días» agregó el abogado, quien aseguró que «se investiga si hubo un nexo causal entre el material que aplicó (Aníbal) Lotocki y el resultado muerte«.

«Muchos profesionales nos adelantan que esa situación estaría probada» concluyó Fernando Burlando.