La odisea de Coco Carreño en su viaje a Nueva York: «Nos bajaron a todos del avión por un grupo de quilomberos»

El reconocido chef Coco Carreño viajó a Nueva York para disfrutar la Gran Manzana, de sus atractivos y de la nieve, pero en su intento por regresar a la Argentina sufrió un imprevisto que le impidió volver al país.

Suspendieron el vuelo por pasajeros molestos

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Coco Carreño contó que un grupo de jóvenes argentinos comenzó a hacer disturbios y que ante los constantes llamados de atención, desde American Airlines decidieron cancelar el vuelo.

Coco grabó videos a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas donde contó que «el avión estaba por salir, pero un grupo de chicos se puso a hacer quilombo, les pidieron que se sentaran y no se sentaron y básicamente el Capitán dijo ‘si no se sientan o viene a hablar algún tutor, no sale el avión’. Tiró para atrás todo, nos hicieron salir a todos, el avión no sale, así que gracias a los chicos que hicieron quilombo, buena onda».

«Los chicos boludearon a la azafata, le decían ‘yo no entiendo inglés’ y no se sentaban, el coordinador tampoco hizo caso, la mujer se enojó y el Capitán dijo por altavoz que había un grupo de chicos haciendo quilombo y que no iba a salir el avión», relató el chef, que actualmente integra Escuela de Cocina con Jimena Monteverde, por Canal 9.

Les pidieron volver a la manga del avión para que bajaran «los revoltosos». «Pero no bajaron así nomás, se hacían los boludos, decían ‘yo no soy del grupo’, prendieron las luces para identificar quiénes eran. Ahí dije ‘no va a salir el avión’ y una azafata me dijo que cuando es así ya no volvés a subir al avión porque la tripulación tiene un horario para viajar, así que estuvimos ahí sentados esperando hasta no sé qué hora de la madrugada. Yo me quedé dormido y en un momento dijeron ‘el avión no va a salir», relató.

Los pasajeros tuvieron que tomar nuevamente su equipaje y la empresa les dio un voucher para pasar la noche en el hotel ya que el vuelo se reprogramó para el día siguiente a las 13 horas.

«Les vamos a dar unos vouchers para el hotel y sale mañana a la 1 de la tarde, con lo cual vamos a llegar casi a las 2 de la mañana», les comunicaron desde la aerolínea.

Según contó Carreño, el hotel que les asignaron quedaba a 40 minutos del aeropuerto, por la zona de Long Island. Además de lejos sería bastante feo: «El hotel es digno de una película de Capusotto».

Coco Carreño y su pareja Andrés Fabbi esperan poder regresar cuanto antes para retomar sus actividades. “Muchas gracias a todos los que se preocuparon por nosotros. Toca laburar, así que en breve emprendemos la vuelta”, dijo Coco en sus redes sociales.