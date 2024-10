La particular cartera hecha en Argentina que se puso Máxima Zorreguieta 

La reina Máxima Zorreguieta, conocida por su estilo vibrante y audaz, volvió a sorprender con uno de sus looks al lucir un accesorio muy particular. Se trató de una cartera que, más allá de su diseño innovador, destaca por sus materiales sustentables. Este tipo de elección no solo resalta el buen gusto de la reina de Países Bajos, sino también su interés por apoyar iniciativas ecológicas y sostenibles, poniendo en el foco a la industria del diseño argentino.

La cartera sustentable que llamó la atención de la reina Máxima

La cartera de la reina Máxima que causó revuelo fue fabricada por Odette Handbags, una marca argentina que se especializa en la creación de productos únicos a partir de materiales reciclados. Lo que más impresionó a Máxima Zorreguieta fue que la pieza que eligió está hecha de un material muy particular: cenizas de asado y residuos orgánicos. Esto la convierte en una pieza cien por ciento compostable, algo que no es habitual en la moda, menos aún en accesorios de lujo.

Durante una exposición de diseño, las creadoras de Odette Handbags tuvieron la oportunidad de conocer a Máxima Zorreguieta y presentarle su innovadora propuesta. La reina quedó fascinada al escuchar la historia detrás de la cartera, especialmente cuando le explicaron que las cenizas de un tradicional asado argentino formaban parte de los materiales.

Una marca argentina con un enfoque ecológico

Detrás de Odette Handbags está la diseñadora Cecilia Scarrone, quien comenzó su carrera de manera autodidacta creando portacosméticos y otros accesorios. Con el tiempo, su pasión por el diseño la llevó a especializarse en el prestigioso Milan Fashion Campus, donde tuvo la oportunidad de trabajar con Ángelo Russica, excolaborador de Versace.

El enfoque de Scarrone es claro: reemplazar el uso de materiales tradicionales como el cuero y el plástico por alternativas más sostenibles, como los biomateriales. Esto le ha permitido no solo crear piezas únicas como la cartera de la reina Máxima, sino también colaborar con diversas iniciativas ecológicas en Argentina. Uno de sus proyectos más destacados fue la creación de portacuentas reciclables para restaurantes, así como el diseño de portacelulares para un congreso en Mar del Plata, una ciudad que busca posicionarse como un referente en sostenibilidad.

El impacto de la moda sustentable en la elección de la reina Máxima

El hecho de que Máxima Zorreguieta haya optado por una cartera hecha a base de cenizas de asado y residuos no solo subraya su compromiso con el medio ambiente, sino también su interés por promover el diseño argentino en la escena internacional. Las piezas sustentables como la cartera de la reina Máxima demuestran que es posible crear productos de lujo y calidad, respetando al mismo tiempo los principios de sostenibilidad.

La elección de la reina Máxima no es un caso aislado. Cada vez más celebridades y figuras públicas están optando por incluir en su guardarropa piezas que promuevan un consumo responsable y que apoyen a pequeños emprendedores que priorizan la innovación ecológica. En este caso, la cartera de Odette Handbags no solo ha capturado la atención de la realeza, sino también la del público internacional, quienes ven en estos productos una alternativa para reducir el impacto ambiental en la industria de la moda.