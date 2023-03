La picante respuesta de Lali Espósito a las críticas de Maxi Trusso

En las últimas horas, Maxi Trusso estuvo en el centro de la escena por criticar la música de Lali Espósito y también las canciones actuales del trap. La cantante pop, cruzó hoy al cantautor, y le respondió con picardía.

“¡Para los preocupados por mis letras no teman! El resto del disco habla de física cuántica, los últimos avances de la NASA y cómo impactó el dólar a 300. Ahhhh se viene el disco de tu vida mi amor. Posta”, escribió Lali en Twitter.

Maxi Trusso, durante una entrevista, manifestó que no escuchaba trap.“De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”, opinó sobre los nuevos géneros que hoy son populares.Solo destacó a Quevedo,al sostener que fue es «el único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena».

Por otro lado, en la nota con One Plus, el ciclo en FM One 103.7, habló de la cantante pop, que hoy salió al cruce.

“Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, apuntó Trusso.

Tras sus declaraciones, recibió miles de críticas a través de redes sociales y su nombre se convirtió en tendencia.