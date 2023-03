Maxi Trusso criticó sin filtro a Lali Espósito y al trap, y las redes estallaron contra el cantautor

Maxi Trusso se convirtió esta jueves en tendencia por criticar la música de Lali Espósito. El cantautor, además, cuestionó el trap actual y dijo que no les gustaban. Por sus declaraciones fue blanco de cientos de mensajes en redes sociales.

“De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”, opinó sobre los nuevos géneros que hoy son populares.

Solo destacó a Quevedo, al sostener que fue es «el único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena».

También, en la nota con One Plus, el ciclo en FM One 103.7, apuntó duramente contra la cantante pop:

“Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, dijo sin filtros.

Desde el programa le recordaron que hizo algunas colaboraciones con artistas de generos urbanos, pero lejos estuvo de detener sus cuestionamientos.

“Hice unos featuring pero los saqué a todos, me arruinaban la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno», manifestó y agregó:

“Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores», señaló.