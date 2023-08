La salud de Jorge Lanata: la charla entre Yanina Latorre y Elba Marcovecchio que emocionó a la panelista

Preocupa la salud de Jorge Lanata. En ese contexto Yanina Latorre, panelista de LAM, dio detalles de la íntima charla que mantuvo con Elba Marcovecchio, pareja del periodista.

«Elba está ahí todo el tiempo«, introdujo Latorre, al hacer referencia al acompañamiento de la abogada.

«Corté con ella anoche a la 1 y media de la mañana– agregó la panelista- Recién salía de la clínica. Muy preocupada obviamente. Ella lo cuida todo el día».

Segundos después Yanina destacó la compañía de la abogada a Jorge Lanata: «Ella está preocupada y muy enamorada. Me dio angustia cuando hablaba porque me dice ‘me enamoré de él y lo voy a cuidar todo el tiempo'».

«Le dije por qué no te vas un rato, comiste, querés que vaya, le dije. Y me dijo ‘no Yani, vos no entendés, yo me enamoré de él así y lo voy a cuidar todo el tiempo‘. Eso me emocionó», cerró Latorre.

Qué le pasó a Jorge Lanata

Jorge Lanata se encuentra internado en la Fundación Favaloro desde el miércoles 23 por una “infección urinaria bacteriémica”, según el parte médico emitido por la institución.

Según detalló La Nación, el periodista responde bien al tratamiento médico, por lo que podría obtener el alta en las próximas horas. Sin embargo el conductor de PPT, el programa de El Trece, se encuentra sedado y bajo estricto control médico.