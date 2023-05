La sorpresiva reacción de Nicole Neumann cuando le preguntaron por la agresión de Manu Urcera

El escandaloso episodio del piloto rionegrino Manu Urcera con un seguidor del TC que lo habría agredido a él y a Nicole Neumann consiguió que las cámaras de Intrusos esperen a la modelo para consultarle por el violento momento. Sin embargo, ella se escapó rápidamente de las cámaras.

El ciclo de Flor de la Ve puso las imágenes en crudo de la llegada de Nicole a los estudios donde se graban Los 8 escalones de los 3 millones. Prácticamente corriendo, la exesposa de Fabián Cubero ingresó por una puerta lateral de la productora.

“Entro por otra puerta, en la que no entra todos los días, y no quiso hacer declaraciones”, completó el cronista, sobre la entrada de la figura del ciclo de El Trece, que solo se limitó a decir que estaba “todo bien” y no paró para responder sobre el violento momento que ocurrió durante el fin de semana.

Manu Urcera sería sancionado por el incidente con un hombre en el TC

El fin de semana, Manuel Urcera protagonizó un violento episodio con un aficionado tras las pruebas clasificatorias de la quinta fecha del Turismo Carretera. El novio de Nicole Neumann, golpeó a un espectador que lo habría insultado. El hombre en cuestión denunció en la comisaría a Urcera y la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) también evalúa la sanción.

Con información de primera mano en su poder, Paula Varela dio detalles del incidente y de la sanción que recibiría Urcera. «Cuando terminó la carrera, Manu estaba con su monopatín eléctrico. Había mucha gente y que se le acerca un grupo de hombres. Unos dicen que le quisieron sacar al gorra y que él se enojó», comenzó contando la panelista de Socios del Espectáculo.

Según se pudo saber de manera extra oficial, la sanción para el piloto sería a través de una multa económica y la suspensión en las próximas carreras.

El episodio tuvo lugar el sábado luego de la quinta fecha del TC.