La tensa relación entre Nicole Neumann y Eva Bargiela por Facundo Moyano: «La bloqueé»

Eva Bargiela, expareja de Facundo Moyano, visitó LAM, el programa de América TV, y allí se refirió a la tensa relación que mantiene con Nicole Neumann por su pasada relación con el dirigente político.

Moyano había comenzado una relación con Nicole luego de la separación de Bargiela pero luego volvió con Eva, con quien terminó casado.

«¿Qué pensas de Nicole?», le preguntó Ángel de Brito a Eva Bargiela. Minutos antes un móvil había intentado entrevistar- sin éxito- a la propia Nicole Neumann.

«No tengo una opinión formada sobre ella”, explicó Eva y aclaró que si debía enojarse con alguien era con Facundo no con Nicole.

“Obviamente me enojé, pero es un tema muy viejo. No soy un robot, pero tengo muy en claro con quién hay que enojarse cuando pasan las cosas”, amplió Bargiela en el estudio televisivo.

Así es la relación entre Nicole Neumann y Eva Bargiela

Tiempo después Eva Bargiela contó que con Nicole Neumann coincidieron mucho tiempo en la productora Kuarzo pero no se saludaban.

“¿O sea que se cruzaban frente a frente y no se saludaban? Igual Nicole es una especialista en eso”, acotó De Brito. “Yo no tendría problema en saludarla”, reconoció Eva, pero contó la polémica actitud que tuvo con la ex de Fabián Cubero.

“Ella una vez me mandó un mensaje y yo no le contesté y la bloqueé. Capaz por eso no me saluda. Me pareció raro que después de un tiempo me hable y dije ‘Por acá no es’ y no le contesté”, recordó Eva Bargiela.