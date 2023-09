Facundo Moyano contó en un programa de TV que está separado de Eva Bargiela

Facundo Moyano confirmó que está separado de Eva Bargiela, tras menos de dos años de matrimonio. El dirigente político hizo el anuncio este jueves en un programa político.

“Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntaron en un entrevista en TN, al hijo de Hugo Moyano.

Sin querer dar demasiado detalles sobre el tema, contestó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. De esta manera, no hubo repregunta y Moyano permaneció muy serio ante la situación que vivió en el programa como invitado tras anunciar la sorpresiva noticia.

Hace unos días, Eva había contado como habían tomado su marido y el padre de éste, el sindicalista Hugo Moyano, su incorporación al reality de baile. “Mi suegro está muy contento con que vaya al Bailando”, dijo en una entrevista radial.

Y, con respecto a Facundo, agregó: “Creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya. Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”.

Cuándo se casaron Eva Bargiela y Facundo Moyano

Eva Bargiela y Facundo Moyano retomaron su relación en 2018, tras la separación del político de Nicole Neumann. En octubre del 2021 la pareja se casó en el Registro Civil, con amigos y familia presentes.

Los testigos del Civil fueron Hugo Moyano, hermano de Facundo, y una amiga de Eva, Micaela. Luego, se dirigieron a un restaurante del barrio porteño de Palermo para celebrar con 50 selectas personas.