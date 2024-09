Lali Espósito compartió en redes la publicación de Taylor Swift contra Donald Trump: «El peligro de la desinformación»

Lali Espósito y Taylor Swift tienen más en común que solo ser grandes artistas pop. Ambas comparten el haber sido blanco de duras críticas por expresar sus opiniones políticas. Por ello, Lali compartió el descargo que realizó Swift luego de que se difundiara una imagen hecha con Inteligencia Artificial donde Taylor mostraba su apoyo a Donald Trump.

Taylor Swift denunció la difusión de desinformación sobre sus ideas políticas y Lali Espósito compartió el post

En las últimas semanas, estuvieron circulando imágenes de Taylor Swift hechas con Inteligencia Artificial abrazando a personajes involucrados con Donald Trump y algunos vídeos de ella sosteniendo banderas con el lema del partido republicano.

Si bien en el pasado la cantante ya había mostrado su desagrado con las políticas e ideas del candidato a presidente de los Estados Unidos, la artista tomó la decisión de aclarar su apoyo a la candidatura de Kamala Harris y denunciar la información engañosa que circula en las redes.

«Recientemente, me enteré de que en su sitio se publicó una IA de «yo» que respaldaba falsamente la candidatura presidencial de Donald Trump. Realmente evocó mis temores sobre la IA y los peligros de difundir información errónea», denunció.

«Me llevó a la conclusión de que necesito ser muy transparente sobre mis planes reales para esta elección como votante. La forma más sencilla de combatir la desinformación es con la verdad. Voy a votar en las próximas elecciones por Kamala Harris y Tim Waltz», continuó Swift.

Además, la intérprete de «Fortnight» especificó que se sentió «sorprendida y alentada» por el compromiso y la lucha de Waltz y Harris por la defensa de los derechos de la comunidad LGBT y los derechos reproductivos de las mujeres.

Lali Espósito decidió compartir el posteo de Swift en sus historias, donde cito un fragmento del descargo: «Los peligros de difundir desinformación».

Muchos «swifties» argentinos recordaron el enfrentamiento que tuvo Lali con el presidente Javier Milei y el posterior comunicado que lanzó la artista. En dicho posteo la cantante pop repasó su carrera que empezó a los 10 años para aclarar la información engañosa que aseguraba que Esposito hizo crecer su fortuna exclusivamente haciendo shows pagados por el Estado.

«Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país» explicó la ex Casi Ángeles en la publicación.

Luego agregó: «Respeto, aunque no comparto, que su plan no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud. y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento«.