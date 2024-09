Marisa Brel protagonizó un incomodo momento con una estrella de Hollywood: los detalles

Marisa Brel protagonizo un incómodo momento cuando se topó con la actriz Sarah Jessica Parker mientras esta última filmaba ‘And just like that’ (el spin-off de Sex and the City), y la actriz se hizo la ‘distraída’. El video del encuentro se viralizó en redes sociales.

Sarah Jessica Parker se mostró incómoda ante el saludo de Marisa Brel

La periodista se encuentra de vacaciones en Nueva York visitando a su hija Paloma, quien vive allí y fue en uno de sus paseos por la ciudad cuando se toparon con el rodaje de la serie de Max.

Estoy a metros de Sarah Jessica Parker!!!!! Miren!!!!! En la filmación del spin off de Sex and the City !!! #andjustlikethat pic.twitter.com/jTAKCTxZha — Marisa Brel (@marisabrel) September 9, 2024

Como era de esperarse, Sarah Jessica Parker estaba en el lugar y mientras descansaba de la grabación, la periodista se animó a saludarla y grabar su encuentro, pero no obtuvo la mejor reacción de Carrie Bradshaw.

“Sarah, te amo. Soy de Argentina, te amo mucho”, le gritó Brel emocionada, a lo que la actriz reaccionó desprevenida, se dio vuelta y le dijo: «Es un placer conocerte, gracias».

Marisa Brel se cruzó con Sarah Jessica Parker en Nueva York.



Ella estaba leyendo algo y cuando Marisa le habló se hacía la que hablaba por teléfono 😭 pic.twitter.com/u3XFBk0usR — 𝙉𝙍 | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) September 11, 2024

Acto siguiente, la actriz recibió una llamada y terminó el encuentro. Cuando Marisa subió el video, los usuarios notaron que ‘Carrie’ no había recibido ninguna llamada, sino que había fingido para evitar charlar con la periodista.