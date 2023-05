Lali Espósito recordó un accidente durante un encuentro sexual

Cada vez que brinda una entrevista, Lali Espósito deja varios títulos, ya sea por su música, por su actuación en alguna serie o película, o bien por algún rasgo de su personalidad, que lo cuenta con su habitual desparpajo y sin demasiados filtros.

Por estos días, la cantante se volvió viral por una respuesta que dio en una entrevista acerca de un accidente que le ocurrió durante un encuentro sexual.

En el podcast español Estirando el chicle, Espósito contó un percance que vivió en plena relación sexual. “Vieron que yo, cual popstar, uso mucho pelo falso. Me pongo unas coletas gigantes, me pongo unas trenzas gigantes, me pongo mucho pelo”, comenzó relatando Lali.

Cómo fue el accidente íntimo que contó Lali Espósito

“Tengo una coleta gigante y voy al encuentro de un chico. Yo estaba en una performance profunda, dejándolo todo, danza contemporánea, con la coleta de acá, con la coleta de allá… O sea, un trabajo increíble”, caracterizó entre risas acerca de su dedicación al momento hot. “Y en un momento, en el fragor del champagne, hago así, lo miro al chico y al lado de su cara estaba mi pelo y por ende, toda mi peluca”, contó mientras movía la cabeza hacia un lado.

“Yo lo que veo desde mi plano es la cara del muchacho y un caniche toy al lado, que era mi pelo. Lo que él estaba viendo entonces era un pirinchito así, muy poco sexy”, agregó Lali a su relato, muy tentada por recordar la insólita situación vivida.

“Claro, en un movimiento hago así, agarro el pelo y hago tum, lo tiro en algún momento de la habitación no sé a dónde cayó”, explicó la artista.

Sin embargo, al día siguiente la también actriz se encontró con otro problema: debía saber adónde había ido a parar las extensiones de su pelo para recuperarlas. “A la mañana siguiente, él se va en un momento a la cocina, cual persona que me iba a traer un cafecito buena onda, y yo me hago la relajada así y cuando se va empiezo”, dijo mientras gestualizaba el acto de estar buscando algo con suma desesperación.

“¿Dónde tiré ayer el pelo? Yo buscando abajo de los muebles porque no veía el pelo. Meto la mano abajo de un mueble de la habitación siento pelo, digo: ‘Es mi pelo’, lo agarro así, lo meto en mi bolso rápido, todo esto porque el chico volvía. Meto el pelo, no sé qué, chau”, contó Lali.

“Cuando llego a mi casa, después de toda esta situación, saco mi pelo y con mi pelo venía enganchado algo y digo: ‘¿Qué es esto que está en mi pelo?’ Era el calzón de él”, cerró la anécdota Lali entre más risas y aun sorprendida por el inesperado hallazgo entre sus pertenencias.