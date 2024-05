Video| Ley Bases en el Senado: la segunda jornada de debate empantanó el avance del proyecto del Gobierno

El senador riojano Jesús Rejal, expresó durante una entrevista al canal oficial de la Cámara Alta, en el cuarto intermedio, que «hay que buscar soluciones que tengan que ver con cada realidad» y opinó que no las visualiza en el proyecto oficialista. Afirmó que no hay normas que favorezcan la generación de trabajo. También se mostró en contra del RIGI. Por otro lado, el legislador peronista sostuvo que el presidente «no escucha, por lo cual es difícil un diálogo» y criticó que el mandatario no recorre las provincias.