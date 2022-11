Las estrellas musicales que no participarán en la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022

Qué artistas participarán de la ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022 sigue siendo una incógnita a tan solo dos días del inicio del evento. Aún se desconoce quien acompañará a la estrella surcoreana Jung Kook de BTS.

Días atrás Dua Lipa había descartado su presencia. “Espero visitar Qatar cuando haya cumplido todas las promesas sobre derechos humanos que hizo cuando se ganó el derecho a organizar el Mundial”, había informado mediante una historia en su cuenta de Instagram.

También Rod Stewart había dicho a The Sunday Times que rechazó la posibilidad de estar presente en la ceremonia inaugural. “Me ofrecieron mucho dinero, pero lo rechacé (…) No está bien ir a ese Mundial”, había declarado. En la misma sintonía distintos medios europeos informaron que Shakira también habría declinado la oferta de estar en suelo qatarí.

La historia de Dua Lipa rechazando estar en Qatar.

Otro nombre que sonaba para la presentación inicial era el artista colombiano J Balvin, pero todo parece indicar que también se unirá a la lista de cantantes que rechazan presentarse en la inauguración de la cita mundialista.